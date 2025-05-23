Защитнику «Севильи» Саласу грозит три года тюрьмы. Он намеренно получал желтые карточки

Январский скандал с защитником «Севильи» Кике Саласом получил продолжение — 23-летнему футболисту грозит несколько лет тюрьмы за намеренное получение желтых карточек.
Саласа арестовали зимой — заподозрили в мошенничестве
Кике — воспитанник «Севильи», чья карьера постепенно шла в гору в последних сезонах. Однако в один день все изменилось — в середине января защитника задержали и увезли на допрос прямо во время тренировки.
Полиция посчитала, что Салас специально получал желтые карточки, чтобы два его друга могли выигрывать в букмекерских конторах. Подельников власти также взяли под стражу и отправили на допрос.
Внимание органов (делом занялся отдел честности в спорте и ставках) привлек конкретный отрезок: в период с 30 марта по 26 мая прошлого года Салас получил семь желтых карточек в восьми матчах ла лиги.
Причем подозрительным выглядело не только количество (семь предупреждений в восьми играх — аномально много для любого игрока), но и обстоятельства получения. Ряд желтых карточек явно необязательные — их Салас получил в ситуациях, когда легко можно было обойтись без нарушений.
Скандал моментально испортил карьеру Кике — он только в декабре продлил контракт с «Севильей» до 2029 года, плюс им активно интересовался «Лацио». Однако после новостей о расследовании любые переходы оказались невозможны, а стоимость на Transfermarkt поползла вниз (с 10 миллионов евро до 8).
Салас отказался от дачи показаний. Но это его не спасло — спустя четыре месяца у полиции на него кое-что нашлось.
Кике ставил сам на себя — но смешные суммы
Настоящий клад с компроматом ждал следователей в WhatsApp футболиста — там они нашли доказательства всем своим обвинениям. И даже больше.
После изучения переписок подтвердилось преднамеренное получение желтых карточек — как минимум в пяти матчах Салас специально нарушал правила и предупреждал об этом друзей. Но это не самое страшное.
Куда хуже, что Кике сам ставил на собственные фолы — футболист обсуждал с друзьями лимиты на ставки и прочие букмекерские детали. Для беттинга он использовал сторонние счета.
Самое забавное, что речь шла о смешных по меркам футболиста «Севильи» суммах. «У тебя 500 евро на счету, да? 300 моих и 200 твоих?» — интересовался Салас у одного из товарищей. Эти 500 евро были поставлены на желтую карточку в матче с «Вильярреалом» — Кике отметился бессмысленным фолом, ставка сыграла, выигрыш составил 1348 евро.
При этом, по данным Capology, зарплата защитника составляет более миллиона евро за сезон. А на преступной схеме Салас и его окружение заработали… 9 тысяч евро. Гениально? Еще смешнее, что в одном из сообщений Кике настойчиво спрашивает у друга, рассчитали ли его ставку. «Разве деньги еще не пришли? Я не тороплюсь, но хочу знать, пришли они или нет», — писал Салас после игры с «Лас-Пальмасом», где также отметился предупреждением.
Теперь футболисту «Севильи» грозит до трех лет тюрьмы за мошеннические манипуляции — более тяжкого обвинения в организации договорных матчей удалось избежать, на результат желтые карточки Саласа не влияли. Но наверняка будут еще и наказания со стороны ла лиги и прочих — здесь вообще речь может идти о пожизненном отстранении от футбола.
Тюрьмы Салас еще может избежать, если договорится с букмекерами о компенсации (они в данном случае — пострадавшая сторона). А вот футбольные чиновники вряд ли пощадят футболиста — ла лига еще в январе присоединилась к делу в качестве обвинителя и не намерена мириться с подобными нарушениями.
Артем Белинин