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Защитнику «Севильи» Саласу грозит три года тюрьмы. Он намеренно получал желтые карточки

Не очень сообразительный парень.

Январский скандал с защитником «Севильи» Кике Саласом получил продолжение — 23-летнему футболисту грозит несколько лет тюрьмы за намеренное получение желтых карточек.

Саласа арестовали зимой — заподозрили в мошенничестве

Кике — воспитанник «Севильи», чья карьера постепенно шла в гору в последних сезонах. Однако в один день все изменилось — в середине января защитника задержали и увезли на допрос прямо во время тренировки.

Полиция посчитала, что Салас специально получал желтые карточки, чтобы два его друга могли выигрывать в букмекерских конторах. Подельников власти также взяли под стражу и отправили на допрос.

Внимание органов (делом занялся отдел честности в спорте и ставках) привлек конкретный отрезок: в период с 30 марта по 26 мая прошлого года Салас получил семь желтых карточек в восьми матчах ла лиги.

Причем подозрительным выглядело не только количество (семь предупреждений в восьми играх — аномально много для любого игрока), но и обстоятельства получения. Ряд желтых карточек явно необязательные — их Салас получил в ситуациях, когда легко можно было обойтись без нарушений.

Скандал моментально испортил карьеру Кике — он только в декабре продлил контракт с «Севильей» до 2029 года, плюс им активно интересовался «Лацио». Однако после новостей о расследовании любые переходы оказались невозможны, а стоимость на Transfermarkt поползла вниз (с 10 миллионов евро до 8).

Салас отказался от дачи показаний. Но это его не спасло — спустя четыре месяца у полиции на него кое-что нашлось.

Кике ставил сам на себя — но смешные суммы

Настоящий клад с компроматом ждал следователей в WhatsApp футболиста — там они нашли доказательства всем своим обвинениям. И даже больше.

После изучения переписок подтвердилось преднамеренное получение желтых карточек — как минимум в пяти матчах Салас специально нарушал правила и предупреждал об этом друзей. Но это не самое страшное.

Куда хуже, что Кике сам ставил на собственные фолы — футболист обсуждал с друзьями лимиты на ставки и прочие букмекерские детали. Для беттинга он использовал сторонние счета.

Самое забавное, что речь шла о смешных по меркам футболиста «Севильи» суммах. «У тебя 500 евро на счету, да? 300 моих и 200 твоих?» — интересовался Салас у одного из товарищей. Эти 500 евро были поставлены на желтую карточку в матче с «Вильярреалом» — Кике отметился бессмысленным фолом, ставка сыграла, выигрыш составил 1348 евро.

При этом, по данным Capology, зарплата защитника составляет более миллиона евро за сезон. А на преступной схеме Салас и его окружение заработали… 9 тысяч евро. Гениально? Еще смешнее, что в одном из сообщений Кике настойчиво спрашивает у друга, рассчитали ли его ставку. «Разве деньги еще не пришли? Я не тороплюсь, но хочу знать, пришли они или нет», — писал Салас после игры с «Лас-Пальмасом», где также отметился предупреждением.

Теперь футболисту «Севильи» грозит до трех лет тюрьмы за мошеннические манипуляции — более тяжкого обвинения в организации договорных матчей удалось избежать, на результат желтые карточки Саласа не влияли. Но наверняка будут еще и наказания со стороны ла лиги и прочих — здесь вообще речь может идти о пожизненном отстранении от футбола.

Тюрьмы Салас еще может избежать, если договорится с букмекерами о компенсации (они в данном случае — пострадавшая сторона). А вот футбольные чиновники вряд ли пощадят футболиста — ла лига еще в январе присоединилась к делу в качестве обвинителя и не намерена мириться с подобными нарушениями.

Артем Белинин