Защитнику «Севильи» Саласу грозит три года тюрьмы. Он намеренно получал желтые карточки

При этом, по данным Capology, зарплата защитника составляет более миллиона евро за сезон. А на преступной схеме Салас и его окружение заработали… 9 тысяч евро. Гениально? Еще смешнее, что в одном из сообщений Кике настойчиво спрашивает у друга, рассчитали ли его ставку. «Разве деньги еще не пришли? Я не тороплюсь, но хочу знать, пришли они или нет», — писал Салас после игры с «Лас-Пальмасом», где также отметился предупреждением.