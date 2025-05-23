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Мбаппе попрощался с Модричем: «Мне повезло воочию увидеть, что на самом деле означает величие»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился к полузащитнику команды Луке Модричу, который покинет мадридский клуб после Клубного чемпионата мира — 2025.

Источник: Getty Images

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом и успел отыграть один сезон с 39-летним хорватом.

«Брат, мне повезло играть и делить с тобой раздевалку в этом сезоне. Я воочию увидел, что на самом деле означает величие. Но ты не просто один из лучших игроков всех времен, а также прекрасный человек. Ты писал историю лучшего клуба в мире на протяжении более чем десяти лет и выиграл все, что можно. Но ты также завоевал то, у чего нет цены: уважение и восхищение этого мира. Спасибо за все, легенда», — написал Мбаппе в соцсети.