Клод Макелеле рассказал, что его раздражает в современном футболе

— Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас. Телефоны, технологии, социальные сети — всё это отвлекает. Мы-то ещё помним, что такое тепло проводить время с одноклубниками и так далее. Что меня ещё раздражает, так это VAR. Он деформировал футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.