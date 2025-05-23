Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.42
П2
1.69
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.93
П2
3.76
Футбол. Первая лига
24.05
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.09
П2
2.40
Футбол. Первая лига
24.05
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Первая лига
24.05
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.26

Клод Макелеле рассказал, что его раздражает в современном футболе

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сравнил современный футбол со временами своей игровой карьеры.

Источник: Чемпионат.com

— Как вам вообще нынешний футбол? Или раньше было лучше?

— Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас. Телефоны, технологии, социальные сети — всё это отвлекает. Мы-то ещё помним, что такое тепло проводить время с одноклубниками и так далее. Что меня ещё раздражает, так это VAR. Он деформировал футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полузащитник Клод Макелеле выступал в большом футболе с 1991 по 2011 год.