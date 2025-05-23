Гвардиола — о клубном чемпионате мира: для «Ман Сити» большая честь играть в этом турнире

«Это большая честь для нас. Это означает, что нам повезло, потому что в прошлом сезоне мы очень хорошо выступили в Лиге чемпионов и в АПЛ. Это новый турнир, и я с нетерпением жду возможности принять в нём участие. Было бы неплохо выиграть клубный чемпионат мира, мы не можем этого отрицать, но есть ещё 31 клуб, и все хотят того же. Посмотрим, как мы закончим сезон, посмотрим, как доберёмся до США, а там будет видно, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы испанское онлайн-издание Marca.