Больше таких не делают. Чему нас научила великая карьера Модрича

Лука показал, почему не обязательно быть под светом софитов с ранних лет, чтобы добраться до статуса великого. Нам ведь понадобилось время, чтобы распробовать этот деликатес. Поначалу-то не было ничего особо выдающегося. Ну да, талантливый умный полузащитник — лишь в 23 уехал из Хорватии; ну поиграл в «Тоттенхэме» и ушел в «Реал» за 35 миллионов евро. Уважаемо, но что тут необычного? Тем более по итогам первого же сезона в Мадриде голосование болельщиков в издании Sport признало его худшим трансфером года в ла лиге. Что было потом, вы знаете. Модрич прогрессировал, оказывая все большее влияние на игру самого успешного клуба XXI века. И дошел до точки, где в 33 прервал эпоху гегемонии Роналду и Месси в голосовании за «Золотой мяч». Особенно приятно, что случилось это во многом из-за его действий на российских полях.