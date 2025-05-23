Модрич может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

В составе сборной Хорватии он провел 186 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре — бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», а также был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).