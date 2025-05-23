Модрич может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Хорватский футболист Лука Модрич, который покинет мадридский «Реал» после завершения сезона, может стать одноклубником аргентинца Лионеля Месси в «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм с прошлого года настаивает на подписании Модрича. Также потенциальный трансфер поддерживает Месси.
Сообщается, что хорватский хавбек перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента после истечения контракта с «Реалом». Соглашение хорвата с американским клубом будет рассчитано до лета 2026 года.
Модричу 39 лет. Он перешел в «Реал» в августе 2012 года из лондонского «Тоттенхэма». Хорват завоевал 28 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории «Реала». Модрич является четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным — Суперкубка Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным — Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Модрич — один из пяти футболистов в истории, которым удалось шесть раз стать победителями Лиги чемпионов. Всего за «Реал» полузащитник сыграл 590 матчей и забил 43 мяча.
В составе сборной Хорватии он провел 186 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре — бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», а также был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).