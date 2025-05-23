Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт во всём мире

«Я бы сказал, Майкл Джордан, Тайгер Вудс — две иконы, которые изменили спорт во всём мире. Я думаю, что Майкл Джордан помог сделать баскетбол лучше, и Тайгер, конечно, оказал огромное влияние на гольф», — приводит слова Гвардиолы испанское онлайн-издание Marca.