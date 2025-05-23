«Реалу» нужно продавать Винисиуса. Только так Мбаппе станет фигурой уровня Роналду

Болельщики «Реала» вряд ли будут ностальгировать по уходящему сезону. Вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Арсенала», регулярные травмы основных футболистов и ни одного трофея — наверное, худший год Мадрида при Анчелотти. Да и за последнее время в целом.
Символом неудачного периода стали кошмары в класико. «Барселона» суммарно забила 16 мячей и одержала четыре победы — и в чемпионате, и в Суперкубке, и в финале Кубка Испании. «Реал» ответил лишь семью голами, пять из которых на счету Килиана Мбаппе. Француз отличался в каждом из четырех матчей.
Его появление на «Бернабеу» было самой горячей трансферной темой прошлого лета. Союз, который слишком долго откладывался, наконец состоялся. Ожидалось, что звездный новичок, оказавшись в клубе мечты, потащит «Реал» к многочисленным большим победам и станет кем-то вроде Роналду. Лидером, главным бомбардиром, олицетворением успехов. Но пока все слишком неоднозначно.
Конечно, Килиан не разочаровал. Он настрелял уже 41 гол и всего на полбалла отстает от Виктора Дьокереша в гонке за европейской «Золотой бутсой». Никто в истории «Реала» не забивал столько в дебютном сезоне. Еще француз успел оформить хет-трик в класико. У Криштиану, например, такого достижения нет.
Хотя начиналось все непросто. Осенью разгорелся секс-скандал, футболист нарвался на проблемы в сборной и с Дешамом лично, а его статистика явно не соответствовала ожиданиям — лишь четыре забитых мяча с игры. Впоследствии подключились новые неприятности — например, два нереализованных пенальти в течение недели. Проще говоря, несколько месяцев ушли на адаптацию, но форвард справился и вкатился-таки в сезон.
В медиа часто обсуждалось, где ему удобнее играть — слева или в центре. Потенциально в этой теме кроется конфликт с другой суперзвездой «Реала», ведь Винисиуса с фланга не подвинуть. Если бразилец на поле, Мбаппе прикреплен к середине, пусть и со свободой передвижений. Но, кажется, Килиану хотелось бы сразу стартовать с позиции вингера. Издание Diario Sport делилось инсайдами, согласно которым француз открыто выражал недовольство ситуацией.
С появлением нового эгоистичного (в здоровом смысле) нападающего, способного постоянно приносить клубу очки, в Мадриде образовался огромный дисбаланс. Сам Мбаппе не виноват, конечно, — дело именно в переизбытке прим. В группе должен быть один солист. Окей, иногда два. Совсем редко — три. Но четыре — несомненный перебор, сработает в исключительных случаях. А нынешний «Реал», к его сожалению, не ABBA. Трудности настигли команду во всех линиях, везде разные. Защита рассыпалась из-за повреждений, полузащита до сих пор приходит в себя после ухода Крооса. А в атаке, видимо, придется провести сокращение, чтобы избавиться от рокового крена.
Говорят, Флорентино Перес считает Килиана ключевой фигурой проекта на ближайшие годы. Если так, необходимо прощаться с Винисиусом. Они друг другу мешают, от этого в Мадриде плохо всем. Ну, кроме «Атлетико», разве что. Тем более француз первым сезоном все же скорее убедил. Освоился и готов к статусу лидера. Для восторгов, конечно, рановато, потому что отсутствует результат. Но Мбаппе может кратно выкрутить обороты и действительно приблизиться к показателям Криштиану. За тем его и брали. К тому же он прогрессирует, это и по всем класико видно — от матча к матчу лучше и лучше, опаснее и опаснее.
А Вини обязательно найдет себя в любом топ-клубе. Знаете, смотреть на их противостояния было бы даже интереснее, чем на взаимодействие. Каждый на любимой позиции и безоговорочный номер один в команде.
Продажа очень серьезная и непростая, но каждой стороне от этой сделки будет лучше.
Трофим Гондюреев