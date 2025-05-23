«Реалу» нужно продавать Винисиуса. Только так Мбаппе станет фигурой уровня Роналду

Говорят, Флорентино Перес считает Килиана ключевой фигурой проекта на ближайшие годы. Если так, необходимо прощаться с Винисиусом. Они друг другу мешают, от этого в Мадриде плохо всем. Ну, кроме «Атлетико», разве что. Тем более француз первым сезоном все же скорее убедил. Освоился и готов к статусу лидера. Для восторгов, конечно, рановато, потому что отсутствует результат. Но Мбаппе может кратно выкрутить обороты и действительно приблизиться к показателям Криштиану. За тем его и брали. К тому же он прогрессирует, это и по всем класико видно — от матча к матчу лучше и лучше, опаснее и опаснее.