Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Бетис
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Комо
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Наполи
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
13:00
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.20
П2
2.35
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.68
Футбол. Первая лига
13:00
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.06
П2
7.60
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.33
П2
5.00
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.93
П2
6.85
Футбол. Первая лига
13:00
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.45
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.30
П2
3.65

Легенду ЦСКА разыскивает полиция: что натворил знаменитый нападающий и какое наказание ждет Жо

Не очень приятные новости.

Источник: ТАСС

Болельщики РПЛ со стажем помнят форварда Жо. Бразилец с пышной шевелюрой отвечал за голы в московском ЦСКА — и у него это неплохо получалось. За два с половиной года в России нападающий забил 47 мячей и стал армейской легендой наряду с Вагнером Лавом и Карвальо.

Потом Жо играл в «Манчестер Сити», но не сумел там закрепиться, и его карьера пошла на спад. За 15 лет он сменил 12 клубов и объездил, кажется, весь свет — в его карьере были чемпионаты Турции, ОАЭ, Японии, Китая и Саудовской Аравии. В 2023 году Жо завязал с профессиональным футболом и перешел в любители.

Спортивные подвиги бразильца остались в прошлом — как и его густая прическа. А вот проблемы с законом внезапно вышли на первый план. Что же такого натворил экс-форвард ЦСКА?

Детей много — но денег на них нет

Прежде всего стоит отметить, что Жо — мегамногодетный отец. От него родились восемь детей, причем шестеро, если верить зарубежным таблоидам, появились на свет вне нынешнего брака. Еще двое — плоды любви футболиста и его супруги Клаудии Сильвы.

По законам Бразилии (и большинства других стран) Жо обязан обеспечивать своих отпрысков до совершеннолетия. Только он почему-то этим не занимается. Как итог — вечные иски от бывших жен и пристальное внимание полиции.

Изменил жене и не стал платить сыну

Первый скандал с алиментами возник еще в прошлом году. Жо, игравший тогда за полупрофессиональный «Амазонас», ехал на очередной матч в клубном автобусе. Внезапно на его пути встали полицейские, которые скрутили футболиста и отвезли в участок. Пока нападающего допрашивали, его одноклубники получили три безответных мяча от «Порте Прента».

Как оказалось, Жо задолжал большую сумму своему 16-месячному сыну и его матери — бразильской модели Майаре Куидеролли. Сумма долга не озвучивалась, но, по данным СМИ, она была «сравнительно небольшой». Отсидев в полиции всю ночь, футболист был отпущен под обязательство заплатить алименты.

Майара же неоднократно критиковала Жо в соцсетях. Ситуацию осложнял тот факт, что футболист ради модели изменил своей жене Клаудии — они даже разошлись на некоторое время. Куидеролли стала матерью-одиночкой и часто писала, что ребенок растет без отца и какой-то поддержки.

Жо ждет тюрьма?

По некоторым данным, Жо погасил долги и сумел урегулировать ситуацию. Но недавно он снова стал героем алиментного скандала.

Как сообщает O Globo, футболист должен своему 10-летнему сыну более 57 тысяч реалов (примерно 803 тысячи рублей). Его мать подала иск еще в феврале, и суд обязал горе-отца явиться по повестке. Но по каким-то причинам Жо проигнорировал это требование. Не исключено, что сумма долга за три месяца могла вырасти и перевалить за миллион рублей.

Теперь футболиста ищет полиция, чтобы насильно доставить в суд и всё-таки заставить отвечать по закону перед детьми. Где он скрывается, неизвестно. Его последним клубом был «Итабириту» из бразильской Серии D, но с февраля форвард там не играет.

Бразильские законы весьма строго карают таких горе-отцов. Есть статья Уголовного кодекса «Нарушение обязанностей по обеспечению», санкция которой предусматривает штраф или до двух лет лишения свободы. Неудивительно, что Жо скрывается от правосудия — кому захочется сидеть в тюрьме?

Но, конечно, футболисту стоит сдаться властям и добровольно погасить все долги. Иначе есть риск, что они станут еще больше.

Владимир Менес