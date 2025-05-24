Легенду ЦСКА разыскивает полиция: что натворил знаменитый нападающий и какое наказание ждет Жо

Болельщики РПЛ со стажем помнят форварда Жо. Бразилец с пышной шевелюрой отвечал за голы в московском ЦСКА — и у него это неплохо получалось. За два с половиной года в России нападающий забил 47 мячей и стал армейской легендой наряду с Вагнером Лавом и Карвальо.
Потом Жо играл в «Манчестер Сити», но не сумел там закрепиться, и его карьера пошла на спад. За 15 лет он сменил 12 клубов и объездил, кажется, весь свет — в его карьере были чемпионаты Турции, ОАЭ, Японии, Китая и Саудовской Аравии. В 2023 году Жо завязал с профессиональным футболом и перешел в любители.
Спортивные подвиги бразильца остались в прошлом — как и его густая прическа. А вот проблемы с законом внезапно вышли на первый план. Что же такого натворил экс-форвард ЦСКА?
Детей много — но денег на них нет
Прежде всего стоит отметить, что Жо — мегамногодетный отец. От него родились восемь детей, причем шестеро, если верить зарубежным таблоидам, появились на свет вне нынешнего брака. Еще двое — плоды любви футболиста и его супруги Клаудии Сильвы.
По законам Бразилии (и большинства других стран) Жо обязан обеспечивать своих отпрысков до совершеннолетия. Только он почему-то этим не занимается. Как итог — вечные иски от бывших жен и пристальное внимание полиции.
Изменил жене и не стал платить сыну
Первый скандал с алиментами возник еще в прошлом году. Жо, игравший тогда за полупрофессиональный «Амазонас», ехал на очередной матч в клубном автобусе. Внезапно на его пути встали полицейские, которые скрутили футболиста и отвезли в участок. Пока нападающего допрашивали, его одноклубники получили три безответных мяча от «Порте Прента».
Как оказалось, Жо задолжал большую сумму своему 16-месячному сыну и его матери — бразильской модели Майаре Куидеролли. Сумма долга не озвучивалась, но, по данным СМИ, она была «сравнительно небольшой». Отсидев в полиции всю ночь, футболист был отпущен под обязательство заплатить алименты.
Майара же неоднократно критиковала Жо в соцсетях. Ситуацию осложнял тот факт, что футболист ради модели изменил своей жене Клаудии — они даже разошлись на некоторое время. Куидеролли стала матерью-одиночкой и часто писала, что ребенок растет без отца и какой-то поддержки.
Жо ждет тюрьма?
По некоторым данным, Жо погасил долги и сумел урегулировать ситуацию. Но недавно он снова стал героем алиментного скандала.
Как сообщает O Globo, футболист должен своему 10-летнему сыну более 57 тысяч реалов (примерно 803 тысячи рублей). Его мать подала иск еще в феврале, и суд обязал горе-отца явиться по повестке. Но по каким-то причинам Жо проигнорировал это требование. Не исключено, что сумма долга за три месяца могла вырасти и перевалить за миллион рублей.
Теперь футболиста ищет полиция, чтобы насильно доставить в суд и всё-таки заставить отвечать по закону перед детьми. Где он скрывается, неизвестно. Его последним клубом был «Итабириту» из бразильской Серии D, но с февраля форвард там не играет.
Бразильские законы весьма строго карают таких горе-отцов. Есть статья Уголовного кодекса «Нарушение обязанностей по обеспечению», санкция которой предусматривает штраф или до двух лет лишения свободы. Неудивительно, что Жо скрывается от правосудия — кому захочется сидеть в тюрьме?
Но, конечно, футболисту стоит сдаться властям и добровольно погасить все долги. Иначе есть риск, что они станут еще больше.
Владимир Менес