Легенду ЦСКА разыскивает полиция: что натворил знаменитый нападающий и какое наказание ждет Жо

Потом Жо играл в «Манчестер Сити», но не сумел там закрепиться, и его карьера пошла на спад. За 15 лет он сменил 12 клубов и объездил, кажется, весь свет — в его карьере были чемпионаты Турции, ОАЭ, Японии, Китая и Саудовской Аравии. В 2023 году Жо завязал с профессиональным футболом и перешел в любители.