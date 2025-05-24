Чемпион мира получил красную карточку в последнем матче в карьере

Рейне 42 года. На протяжении карьеры голкипер представлял испанские «Барселону и “Вильярреал”, английские “Ливерпуль” и “Астон Виллу”, итальянские “Наполи”, “Милан” и “Лацио” и немецкую “Баварию”. В составе сборной Испании Рейна выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.