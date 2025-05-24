Чемпион мира получил красную карточку в последнем матче в карьере

В концовке первого тайма матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии против «Интера» Рейна сбил нападающего гостей Мехди Тареми, не позволив тому выйти на пустые ворота.
Рейна ранее заявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Рейне 42 года. На протяжении карьеры голкипер представлял испанские «Барселону и “Вильярреал”, английские “Ливерпуль” и “Астон Виллу”, итальянские “Наполи”, “Милан” и “Лацио” и немецкую “Баварию”. В составе сборной Испании Рейна выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.
Футбол, Италия, Тур 38
23.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Симоне Индзаги
Голы
Интер
Стефан де Врей
(Хакан Чалханоглу)
20′
Карлос Хоакин Корреа
(Мехди Тареми)
51′
Составы команд
Комо
25
Пепе Рейна
45′
31
Мергим Войвода
41
Алекс Валье
7
Габриэл Стрефецца
45+1′
28
Иван Смолчич
33
Лукас Да Кунья
79
Николас Пас
81′
6
Алессио Йовине
80
Максанс Какере
45′
30
Жан Бюте
11
Анастасиос Дувикас
53′
26
Янник Энгельхардт
77
Игнас ван дер Бремпт
81′
19
Жонатан Иконе
23
Максимо Перроне
53′
10
Патрик Кутроне
Интер
1
Янн Зоммер
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
47′
36
Маттео Дармиан
21
Кристьян Асллани
11
Карлос Хоакин Корреа
31
Янн Биссек
60′
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
60′
15
Франческо Ачерби
99
Мехди Тареми
73′
8
Марко Арнаутович
20
Хакан Чалханоглу
12′
60′
23
Николо Барелла
59
Никола Залевски
43′
80′
53
Лука Топалович
Статистика
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
10
Фолы
9
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти