Конте сделал «Наполи» чемпионом и вошел в историю. А у «Интера» еще будет финал Лиги чемпионов

Что это было? Определение приоритетов в пользу еврокубкового трофея или понимание, что после двух ничьих в третий раз подряд «Наполи» не оступится и титул не упустит? Как бы там ни было, уже в дебюте первый за вечер голевой момент организовали миланские латерали — Димарко и Дармиан. А на 20-й минуте «Интер» стал лидером таблицы в режиме онлайн после углового в исполнении Хакана Чалханоглу и удара Де Врея головой. Шансов у прощавшегося с «Комо» 42-летнего Пепе Рейны не было. Тем временем в Неаполе Распадори и Ррахмани не смогли пробить блестяще игравшего в воротах «Кальяри» Шерри. А ведь албанский голкипер не выступал с декабря, но на финише получил шанс, так как первый номер «Кальяри» Каприле арендован у «Наполи».