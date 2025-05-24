Конте сделал «Наполи» чемпионом и вошел в историю. А у «Интера» еще будет финал Лиги чемпионов

Приоритеты
Серия А в завершающемся сезоне — самый интригующий турнир в Европе. Поспорить с этим, конечно, можно. Вспомнить Португалию, где «Спортинг» с «Бенфикой» сошлись в очном споре в предпоследнем туре, и «львы» добились устраивавшей их при равном количестве очков ничьей. Или Нидерланды и фиаско «Аякса», который за три последних матча не досчитался пяти баллов и пропустил на первую строчку ускорившийся на финише ПСВ. Но, будем честны, — все это турниры второго плана, а в «большой пятерке» ничего не ясно до финиша было только в Италии.
Причем сумасшествие началось еще неделю назад. Тогда «Интер» мог выйти на первое место, если бы в добавленное арбитром время мимо мяча не махнул находившийся в идеальной позиции Арнаутович. «Наполи» же и вовсе был в нескольких минутах от досрочного завоевания скудетто. Если быть совсем точным — то время, что потребовалось судьям для отмены заработанного Давидом Нересом пенальти. Интрига прожила еще пять дней, так как обе игры претендентов на титул вынесли на пятницу в связи с предстоящим участием «Интера» в финале Лиге чемпионов. О нем явно думал и Симоне Индзаги, который в гостях у «Комо» оставил в запасе семерых (!) ключевых футболистов во главе с Лаутаро Мартинесом, Бареллой и Дюмфрисом.
Последний аккорд испанской легенды
Что это было? Определение приоритетов в пользу еврокубкового трофея или понимание, что после двух ничьих в третий раз подряд «Наполи» не оступится и титул не упустит? Как бы там ни было, уже в дебюте первый за вечер голевой момент организовали миланские латерали — Димарко и Дармиан. А на 20-й минуте «Интер» стал лидером таблицы в режиме онлайн после углового в исполнении Хакана Чалханоглу и удара Де Врея головой. Шансов у прощавшегося с «Комо» 42-летнего Пепе Рейны не было. Тем временем в Неаполе Распадори и Ррахмани не смогли пробить блестяще игравшего в воротах «Кальяри» Шерри. А ведь албанский голкипер не выступал с декабря, но на финише получил шанс, так как первый номер «Кальяри» Каприле арендован у «Наполи».
Затем Шерри не смог пробить Спинаццола. А кому ломать стену, как не Мактоминаю?! Шотландский герой Неаполя после подачи Политано блестяще сориентировался в штрафной и нанес удар боковыми «ножницами»! В режиме лайв «Наполи» уходил на перерыв, спустя 22 минуты вернув себе статус лидера. А в Комо незадолго до свистка об окончании первого тайма завершилась игровая карьера Рейны. Двукратный чемпион Европы, победитель ЧМ-2010 и трехкратный обладатель «Золотой перчатки» АПЛ в составе «Ливерпуля» покидал газон под овации трибун и футболистов обеих команд. Только случилось это явно раньше времени — после «фола последней надежды» на Тареми.
Рекорд
Во втором тайме все довольно быстро окончательно встало на свои места. «Интер», у которого отличился красиво уложивший защитника на газон Корреа, мог с чистой совестью переключаться на подготовку к матчу года в Лиге чемпионов. Неаполь же — после гола Лукаку — начал отсчет минут до начала празднования второго за три года чемпионского титула. Ромелу привел всех в восторг своей мощью, зацепившись за вынос Ррахмани из района углового флажка и смел всех на пути к воротам, начав свой рейд с центра поля.
Этот гол — воплощение мощи «Наполи». Антонио Конте проделал фантастическую работу, заткнув рты всем, кто не верил в него прошлым летом. Точнее, не верили не в тренера конкретно, а в команду, которая осталась без своего лучшего форварда Осимхена и одного из ведущих полузащитников Зелиньски. А зимой в «ПСЖ» ушел один из самых ярких игроков серии А Кварацхелия. Однако Конте со всем справился. Дал больше свободы и вывел на новый уровень забившего рекордные 12 мячей Мактоминая. Получил своего любимчика Лукаку и доказал, что Хвичу (как минимум в Италии) способен заменить несостоявшийся зенитовец Давид Нерес.
Говорят, Конте может повторить финт Лучано Спаллетти и покинуть «Наполи» после чемпионского триумфа. Сколько в этих слухах правды — сейчас не важно. Неаполь ликует и гуляет с присущим только ему масштабом. А Конте — как бы ни сложилась его карьера — уже в истории. Как первый тренер, выигравший серию А с тремя разными клубами. И этот титул, наверное, самый сложный в карьере Антонио. Взлетать на вершину в первый же год работы с финишировавшей год назад на десятом месте командой — совсем не то, что становиться первым с привыкшими к этому «Ювентусом» и «Интером». Тренер-чемпион!
Андрей Кузичев