Конте признали лучшим тренером Серии А

«Это было самое неожиданное, трудное и сложное скудетто: приехать в Неаполь после десятого места и вернуть все обратно. Заслуга принадлежит этим парням, которые хотели вернуться, особенно тем, кто выиграл чемпионат два года назад и занял десятое место в прошлом году», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.