Конте признали лучшим тренером Серии А

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возглавляющий «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером сезона-2024/25 чемпионата Италии по футболу, сообщается на сайте Серии А.
В пятницу «Наполи» обыграл дома «Кальяри» (2:0) в последнем, 38-м туре Серии А и стал чемпионом Италии. Возглавивший команду в июне 2024 года Конте привел ее к четвертому в истории чемпионству.
«Это было самое неожиданное, трудное и сложное скудетто: приехать в Неаполь после десятого места и вернуть все обратно. Заслуга принадлежит этим парням, которые хотели вернуться, особенно тем, кто выиграл чемпионат два года назад и занял десятое место в прошлом году», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.
Конте 55 лет, ранее он возглавлял итальянские «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус» и «Интер», а также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Он трижды выигрывал скудетто с «Ювентусом», по разу — с «Интером» и «Наполи». Также он становился чемпионом Англии в составе «Челси».