Главного героя чемпионского «Наполи» считают самодуром. Но он снова заткнул критиков

Потом наступила зима, и «Наполи» продал Хвичу Кварацхелию. За него дали большие деньги, но в команде Конте он играл важную роль. Его здорово подменял Давид Нерес. Однако жизнь показала, что как игрок основы бразилец далеко не так хорош, как когда он выходит со скамейки. На замену Кваре взяли Ноа Окафора из «Милана». Это был не первый выбор. С другими кандидатами (Карим Адейеми, Аллан Сент-Максимен) не срослось, и пришлось арендовать швейцарца. С лавки «Милана» он переехал на лавку «Наполи». Весной он четыре раза вышел на замену. Последний раз появлялся на поле 16 марта.