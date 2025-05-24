МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что не возглавит итальянский клуб «Рома», назвав подобную информацию чушью. Ранее издание La Stampa сообщило, что Клопп согласился возглавить итальянскую «Рому» с нового сезона и принял предложение 18 мая. «Я не поеду в “Рому”. Если вы читаете какие-либо слухи о том, что я займусь тренерской работой в ближайшие несколько лет, это чушь», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в соцсети Х. «Рома» занимает пятое место в таблице за тур до окончания чемпионата Италии. Команду возглавляет Клаудио Раньери. Ранее было объявлено, что он покинет свой пост по окончании сезона. Клопп работал с «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2019/20, а также завоевала трофей Лиги чемпионов (2018/19). Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц». С января 2025 года немец занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл».