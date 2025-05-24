Гвардиола не вошел в топ-10 тренеров сезона АПЛ по версии Goal

За тур до конца чемпионата подопечные Гвардиолы располагаются на третьем месте в таблице. В период с ноября по декабрь «горожане» провели десять матчей, потерпев шесть поражений, дважды одержав победу и два раза сыграв вничью. Тогда испанец провел худшую серию без побед в лиге в своей карьере, которая длилась более месяца.