Гвардиола не вошел в топ-10 тренеров сезона АПЛ по версии Goal

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», не попал в топ-10 тренеров сезона-2024/25 в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Goal.
За тур до конца чемпионата подопечные Гвардиолы располагаются на третьем месте в таблице. В период с ноября по декабрь «горожане» провели десять матчей, потерпев шесть поражений, дважды одержав победу и два раза сыграв вничью. Тогда испанец провел худшую серию без побед в лиге в своей карьере, которая длилась более месяца.
Лучшим тренером сезона признан нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот. В дебютном для специалиста сезоне мерсисайдцы стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории.
На втором месте в рейтинге расположился португальский наставник «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, его команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата за тур до конца лиги, отставая от идущего на третьем месте «Манчестер Сити» на три очка. Клуб из Ноттингема гарантированно сыграет в еврокубках в будущем сезоне.
Третьим лучшим тренером лиги по версии издания стал английский специалист «Ньюкасла» Эдди Хау. Его клуб располагается на четвертой позиции в таблице после предпоследнего тура лиги и входит в топ-3 сезона по выигранным матчам чемпионата Англии.
Также в топ-10 рейтинга вошли: 4. Унаи Эмери («Астон Вилла»); 5. Томас Франк («Брентфорд»); 6. Витор Перейра («Вулверхэмптон»); 7. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»); 8. Микель Артета («Арсенал»); 9. Энцо Мареска («Челси»); 10. Андони Ираола («Борнмут»).