Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

23-летний Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» в 2023 году, перейдя из мюнхенской «Баварии». В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник в 36 матчах отметился четырьмя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 48 встречах.