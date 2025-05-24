Громкой сенсацией и третьим поражением подряд обернулся матч «Кайрата» в КПЛ с голом Сатпаева

Матч прошел на «Центральном» стадионе и завершился победой гостей из «Окжетпеса» со счетом 2:1. На 15-й минуте кокшетауцы вышли вперед благодаря реализованному Дауреном Жуматом пенальти, а на 53-й Страхинья Йованович удвоил преимущество гостей. На 57-й минуте один гол у хозяев отквитал Дастан Сатпаев.
После этого результата у «Кайрата» осталось 23 очка, теперь команда рискует упасть ниже второго места в таблице. Что касается «Окжетпеса», то у команды набралось 17 баллов. Синегорцы находятся на пятом месте в турнирной таблице.
Небольшим утешением для алматинцев может стать тот факт, что 16-летний Сатпаев вырвался на первое место в гонке бомбардиров КПЛ-2025. У него сейчас семь забитых мячей.