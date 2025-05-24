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«Реал» победил клуб Захаряна в последнем матче Анчелотти

Анчелотти провел последнюю встречу во главе команды, скоро он приступит к работе в сборной Бразилии. Также в последний раз сыграл на домашнем стадионе «Реала» Лука Модрич, у которого заканчивается контракт. Дальше — клубный ЧМ.

Источник: Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании.

Дубль сделал Килиан Мбаппе (38-я и 83-я минуты).

Это был последний матч на домашнем стадионе мадридского «Реала» длдя главного тренера Карло Анчелотти и хорватского полузащитника Луки Модрича.

Анчелотти работал в «Реале» в 2013—2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м, после чего выиграл с мадридцами 11 трофеев. В этом сезоне «Реал» выиграл только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Итальянец теперь возглавит сборную Бразилии. Вместо него «Реал», как ожидается, возглавит испанец Хаби Алонсо, который 9 мая объявил об уходе из леверкузенского «Байера».

У 39-летнего Модрича заканчивается контракт, но он еще сыграет за "Реал на клубном чемпионате мира. Хорват за 13 сезонов выиграл с командой рекордные 28 трофеев, в том числе шесть титулов в Лиге чемпионов.

Полузащитник сборной России Арсен Захарян, которые пропустил из-за травм почти весь сезон, был в заявке «Реал Сосьедад», но на поле не вышел.

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив одно очко «Барселоне».

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 38
24.05.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Иманоль Альгуасиль
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
38′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
83′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
38′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
77′
30
Гонсало Гарсия
21
Браим Диас
55′
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
56′
18
Хесус Вальехо
10
Лука Модрич
87′
36
Чема Андрес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
29
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
31
Хон Мартин
20
Хон Пачеко
17
Серхио Гомес
71′
7
Андер Барренечеа
22
Беньят Туррьентес
70′
4
Мартин Субименди
24
Лука Сучич
84′
23
Брайс Мендес
40
Аркаиц Марьескуррена
71′
10
Микель Ойярсабаль
28
Пабло Марин
46′
16
Хон Оласагасти
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти