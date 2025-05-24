«Реал» победил клуб Захаряна в последнем матче Анчелотти

Анчелотти работал в «Реале» в 2013—2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м, после чего выиграл с мадридцами 11 трофеев. В этом сезоне «Реал» выиграл только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Итальянец теперь возглавит сборную Бразилии. Вместо него «Реал», как ожидается, возглавит испанец Хаби Алонсо, который 9 мая объявил об уходе из леверкузенского «Байера».