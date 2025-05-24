«Реал» победил клуб Захаряна в последнем матче Анчелотти

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании.
Дубль сделал Килиан Мбаппе (38-я и 83-я минуты).
Это был последний матч на домашнем стадионе мадридского «Реала» длдя главного тренера Карло Анчелотти и хорватского полузащитника Луки Модрича.
Анчелотти работал в «Реале» в 2013—2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м, после чего выиграл с мадридцами 11 трофеев. В этом сезоне «Реал» выиграл только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Итальянец теперь возглавит сборную Бразилии. Вместо него «Реал», как ожидается, возглавит испанец Хаби Алонсо, который 9 мая объявил об уходе из леверкузенского «Байера».
У 39-летнего Модрича заканчивается контракт, но он еще сыграет за "Реал на клубном чемпионате мира. Хорват за 13 сезонов выиграл с командой рекордные 28 трофеев, в том числе шесть титулов в Лиге чемпионов.
Полузащитник сборной России Арсен Захарян, которые пропустил из-за травм почти весь сезон, был в заявке «Реал Сосьедад», но на поле не вышел.
«Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив одно очко «Барселоне».
Карло Анчелотти
Иманоль Альгуасиль
Килиан Мбаппе
38′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
83′
Килиан Мбаппе
38′
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
77′
30
Гонсало Гарсия
21
Браим Диас
55′
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
56′
18
Хесус Вальехо
10
Лука Модрич
87′
36
Чема Андрес
13
Унаи Марреро
29
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
31
Хон Мартин
20
Хон Пачеко
17
Серхио Гомес
71′
7
Андер Барренечеа
22
Беньят Туррьентес
70′
4
Мартин Субименди
24
Лука Сучич
84′
23
Брайс Мендес
40
Аркаиц Марьескуррена
71′
10
Микель Ойярсабаль
28
Пабло Марин
46′
16
Хон Оласагасти
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти