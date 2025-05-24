«Штурм» с вратарем Худяковым выиграл чемпионат Австрии по футболу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Штурм» из Граца, за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, стал победителем чемпионата Австрии по футболу.
В субботу «Штурм» сыграл вничью 1:1 с «Вольфсбергом» в домашнем матче 32-го тура и, набрав 40 очков, стал победителем турнира. Вторым финишировал «Зальцбург» (38 очков), третьей — «Аустрия» (37).
Худякову 21 год. Он перешел в «Штурм» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырех матчах в различных турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза сыграл на ноль.