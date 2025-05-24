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«Милан» уверенно обыграл «Монцу» в матче 38-го тура Серии А

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Монца».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Гарильо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

На 64-й минуте защитник «Милана» Маттео Габбиа забил первый гол в матче. Спустя десять минут португальский нападающий Жоау Феликс удвоил преимущество «россонери».

После этой победы в активе «Милана» стало 63 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» с 18 очками завершила сезон на последней строчке.

Милан
2:0
Первый тайм: 0:0
Монца
Футбол, Италия, Тур 38
24.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Алессандро Неста
Голы
Милан
Маттео Габбиа
(Сэмюэл Чуквуэзе)
64′
Жоау Феликс
74′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
8
Рубен Лофтус-Чик
14
Тиджани Рейндерс
80
Юнус Муса
46′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
33
Давиде Бартесаги
61′
20
Алекс Хименес
9
Лука Йович
46′
73
Франческо Камарда
79
Жоау Феликс
80′
29
Юссуф Фофана
11
Кристиан Пулишич
86′
24
Алессандро Флоренци
Монца
13
Педру Перейра
44
Андреа Карбони
19
Самуэле Биринделли
77
Георгиос Кирьякопулос
42
Алессандро Бьянко
51′
7
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
21
Семуэль Пицциньякко
83′
69
Андреа Мацца
5
Лука Кальдирола
80′
4
Армандо Иццо
17
Кейта Бальде
79′
37
Андреа Петанья
84
Патрик Чурриа
70′
11
Гаэтано Кастровилли
10
Джанлука Капрари
70′
12
Стефано Сенси
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
8
Фолы
9
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Рутелла
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти