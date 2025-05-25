Килиан Мбаппе установил рекорд среди игроков «Реала» всех времён

После победы над «Реалом Сосьедад» (2:0), где француз оформил дубль, его личный счёт в Примере достиг 31 гола.
По числу мячей в первом сезоне Мбаппе также вышел на третье место в истории Ла Лиги:
В общей сложности Мбаппе забил 42 гола в 54 играх этого сезона, отдав пять ассистов. Напомним, прошлым летом он перешёл из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.
Футбол, Испания, Тур 38
24.05.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Иманоль Альгуасиль
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
38′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
83′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
38′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
77′
30
Гонсало Гарсия
21
Браим Диас
55′
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
56′
18
Хесус Вальехо
10
Лука Модрич
87′
36
Чема Андрес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
29
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
31
Хон Мартин
20
Хон Пачеко
17
Серхио Гомес
71′
7
Андер Барренечеа
22
Беньят Туррьентес
70′
4
Мартин Субименди
24
Лука Сучич
84′
23
Брайс Мендес
40
Аркаиц Марьескуррена
71′
10
Микель Ойярсабаль
28
Пабло Марин
46′
16
Хон Оласагасти
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти