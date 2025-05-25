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Кевин Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом — Фабрицио Романо

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, ранее объявивший об уходе из английского «Манчестер Сити», согласовал переход в итальянский «Наполи».

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Наполи» намерен попытаться заключить соглашение в начале следующей недели, сразу после последнего матча за «Манчестер Сити» 33-летний хавбека. Отмечается, что между сторонами согласован трёхлетний контракт, который в течение трёх лет предусматривает зарплату в размере € 27 млн, включая подписной бонус. Ожидается, что решение будет принято уже на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл за «горожан» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.