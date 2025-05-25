Кевин Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом — Фабрицио Романо

По информации источника, «Наполи» намерен попытаться заключить соглашение в начале следующей недели, сразу после последнего матча за «Манчестер Сити» 33-летний хавбека. Отмечается, что между сторонами согласован трёхлетний контракт, который в течение трёх лет предусматривает зарплату в размере € 27 млн, включая подписной бонус. Ожидается, что решение будет принято уже на следующей неделе.