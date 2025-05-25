«Атлетико» разгромил «Жирону» в последнем туре Ла Лиги и финишировал на 3-м месте. Хет-трик у Серлота

Открыл счет в матче на 68-й минуте Александер Серлот. Клеман Лангле за три минуты до конца основного времени укрепил преимущество мадридского клуба — 2:0. На 90-й минуте Серлот оформил дубль, а на 90+3 минуте записал на свой счет хет-трик.