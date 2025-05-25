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«Атлетико» разгромил «Жирону» в последнем туре Ла Лиги и финишировал на 3-м месте. Хет-трик у Серлота

Сегодня, 25 мая, состоялся матч заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) между «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Источник: Сайт ФК «Атлетико»

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 4:0.

Открыл счет в матче на 68-й минуте Александер Серлот. Клеман Лангле за три минуты до конца основного времени укрепил преимущество мадридского клуба — 2:0. На 90-й минуте Серлот оформил дубль, а на 90+3 минуте записал на свой счет хет-трик.

«Атлетико» финишировал на 3-й строчке в таблице чемпионата Испании — 76 очков. «Жирона» после этой игры занимает 16-е место и 41 очко.

Жирона
0:4
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 38
25.05.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Родриго де Пауль)
68′
Клеман Лангле
87′
Александр Серлот
(Конор Галлахер)
90′
Александр Серлот
(Хулиан Альварес)
90+3′
Составы команд
Жирона
25
Владислав Крапивцов
4
Арнау Мартинес
17
Дэйли Блинд
8
Виктор Цыганков
10
Ясер Асприлья
18
Ладислав Крейчи
16
Алехандро Франсес
64′
15
Рамирес Лопес Хуанпе
21
Янхель Эррера
73′
14
Ориоль Ромеу
12
Артур Мелу
73′
9
Абель Руис
24
Кристиан Порту
64′
23
Иван Мартин
7
Кристиан Стуани
89′
22
Джон Солис
Атлетико
1
Хуан Муссо
3
Сесар Аспиликуэта
14
Маркос Льоренте
20
Аксель Витсель
15
Клеман Лангле
19
Хулиан Альварес
16
Науэль Молина
62′
9
Александр Серлот
12
Самуэл Лино
71′
4
Конор Галлахер
5
Родриго де Пауль
77′
8
Пабло Барриос
6
Коке
71′
10
Анхель Корреа
7
Антуан Гризманн
62′
22
Джулиано Симеоне
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
1
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
13
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти