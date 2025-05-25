«Талант Миранчука не обсуждается, но одного этого мало». В Швейцарии подвели итоги сезона российского легионера

«Сьон» в четверг завершил сезон, уступив в заключительном туре чемпионата Швейцарии «Винтертуру» (0:2) и финишировав на девятом месте в турнирной таблице. Антон Миранчук, перешедший в клуб в сентябре свободным агентом, вряд ли может записать эту кампанию себе в актив — первый гол за новую команду он забил лишь в феврале, а всего за 24 матча набрал скромные 2+3.
«СЭ» поговорил со спортивным обозревателем издания Le Nouvelliste Стефаном Фурнье, чтобы разобраться, почему у россиянина не получилось заиграть с ходу и как в Швейцарии оценивают его перспективы.
— Вы посетили все матчи «Сьона» в этом сезоне, так что, думаю, можете дать объективную оценку кампании клуба.
— Считаю, что «Сьон» выполнил свою задачу — сохранил прописку в суперлиге. Он лишь в этом сезоне вернулся в элиту, так что 9-е место — приемлемый результат. Да, хотелось бы, чтобы команда играла в плей-офф за чемпионство, а не за право остаться в элите (такова система проведения второй части сезона в швейцарской лиге. — Прим. «СЭ»), но «Сьон» не готов к этому в первую очередь из-за силы состава. Девятое место — не яркий результат, но «Ивердону», который вылетел из суперлиги в последнем туре, куда хуже. Да и знаменитому «Грассхопперу» не позавидуешь: ему на следующей неделе придется играть стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе.
— У «Сьона» яркий и непредсказуемый президент — Кристиан Константен. Как он воспринял итоги сезона?
— Предполагаю, что Константен как раз не согласен с моей оценкой. Он не скрывал, что хочет увидеть команду именно в первой шестерке. Хотя главный тренер Дидье Толо с самого начала говорил, что задача команды — не вылететь.
— Сохранит ли Толо свой пост? С одной стороны, он решил свою задачу. С другой, видение тренера явно расходится с точкой зрения президента.
— Толо — уникальный случай для «Сьона» эпохи Константена. Почти за 30 лет его управления Дидье — первый тренер, который сумел отработать главным два полных сезона подряд. Так что уже вошел в историю! У него еще год контракта, но многие считают, что президент готов поменять тренера. Вот буквально накануне Константен, например, заявил местному телевидению, что Толо не сумел подобрать Миранчуку правильную роль на поле и в целом не нашел с ним общий язык. Если учесть, что Константен и раньше на это намекал, а Антона, у которого еще год контракта, постоянно называл звездой своей команды и пиарил в прессе, то нетрудно предположить: шансы Миранчука остаться в «Сьоне» выше, чем у самого Толо.
— А как вы оцениваете сезон Миранчука?
— В последнем туре Le Nouvelliste решил не выставлять оценки «Сьону», поскольку для команды матч уже ничего не решал. За ту игру я бы поставил Антону 4,0 по нашей шестибалльной системе. В целом же за сезон — что-то между 3,5 и 4.
Константен с самого начала заявлял, что в команду пришла звезда, которая может ярко заявить о себе на весь чемпионат. По отношению к делу и поведению за пределами поля к Антону ни у кого нет претензий, он вызывает только симпатию. Но сезон у него получился скомканным, звездой турнира он себя не проявил. Талант Миранчука не обсуждается, но одного этого в суперлиге мало. Здесь жесткая борьба, приличная интенсивность, серьезная конкуренция за место под солнцем, ведь чемпионат Швейцарии — отменная витрина для всей Европы.
Из-за травм и затянувшейся адаптации у Антона явно осталась какая-то недосказанность. Лидером ни по игре, ни по характеру он пока не стал, но во втором сезоне у него будет шанс сделать это, ведь он получил столь необходимый для себя опыт в новых условиях.
— Президент видит в Антоне звезду, тренер не сделал его основополагающим игроком. А что думают болельщики «Сьона»?
— Антон — позитивный парень и талантливый футболист. Как я уже говорил, ведет себя за пределами поля очень достойно. Потому болельщики относятся к нему с симпатией, хотя, конечно, любимцем публики его называть пока рановато.
— Если Антон попадет в окончательный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией, получит ли дополнительное время для отдыха перед стартом нового сезона в июле?
— Я видел, что Россия играет 6 и 10 июня. Если Антон будет задействован в этих матчах, то вполне может получить от клуба дополнительную неделю отпуска.
— Есть ли хотя бы примерное понимание, к какому именно тренеру вернется Антон после отпуска?
— Прямо сейчас — нет. Президент Константен настолько непредсказуемый человек, что от него можно ожидать сюрпризов в любой момент.
Георгий Кудинов