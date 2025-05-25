«Талант Миранчука не обсуждается, но одного этого мало». В Швейцарии подвели итоги сезона российского легионера

— Толо — уникальный случай для «Сьона» эпохи Константена. Почти за 30 лет его управления Дидье — первый тренер, который сумел отработать главным два полных сезона подряд. Так что уже вошел в историю! У него еще год контракта, но многие считают, что президент готов поменять тренера. Вот буквально накануне Константен, например, заявил местному телевидению, что Толо не сумел подобрать Миранчуку правильную роль на поле и в целом не нашел с ним общий язык. Если учесть, что Константен и раньше на это намекал, а Антона, у которого еще год контракта, постоянно называл звездой своей команды и пиарил в прессе, то нетрудно предположить: шансы Миранчука остаться в «Сьоне» выше, чем у самого Толо.