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П1
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«Севилья» проиграла «Вильярреалу» и завершила сезон в одном очке от вылета из Ла Лиги

В Испании состоялся матч заключительного 38-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своем поле победил «Севилью» со счетом 4:2.

Источник: Getty Images

В составе победителей по голу забили Йереми Пино и Алехандро Баена, а Папе Гуйе оформил дубль. За «Севилью» отличились Джибриль Соу и Рамон Мартинес.

«Вильярреал» вошел в пятерку команд Испании, которые будут представлять чемпионат в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Севилья» завершила выступление в одном очке от прямого вылета в Сегунду.

Вильярреал
4:2
Первый тайм: 3:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 38
25.05.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Хоакин Капаррос
Голы
Вильярреал
Йереми Пино
4′
Папе Гей
(Тейджон Бьюкенен)
8′
Алекс Баэна
(Логан Коста)
39′
Папе Гей
(Тьерно Барри)
53′
Севилья
Джибриль Соу
(Хесус Хоакин Сусо)
29′
Рамон Мартинес
(Люсьен Агуме)
85′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
26
Пабло Наварро
24
Альфонсо Педраса
5
Вилли Камбвала
2
Логан Коста
15
Тьерно Барри
9
Тейджон Бьюкенен
75′
10
Даниэль Парехо
21
Йереми Пино
56′
19
Николя Пепе
18
Папе Гей
75′
36
Карл Этта Эйонг
6
Денис Суарес
81′
30
Даниэль Рекена
16
Алекс Баэна
57′
7
Жерар Морено
Севилья
1
Альваро Фернандес
3
Адрия Педроса
4
Кике Салас
23
Маркан
18
Люсьен Агуме
6
Неманья Гудель
2
Хосе Кармона
43′
63′
35
Рамон Мартинес
26
Хуанлу Санчес
74′
28
Ману Буэно
20
Джибриль Соу
46′
11
Доди Лукебакио
10
Хесус Хоакин Сусо
87′
21
Чидера Эджуке
42
Альваро Паскуаль
63′
14
Пеке Фернандес
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
8
Фолы
14
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти