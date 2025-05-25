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Конте уйдёт из «Наполи», команду возглавит Аллегри — Ди Марцио

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник: Getty Images

Специалист по итогам сезона-2024/2025 привёл команду к её четвёртому чемпионству. Согласно источнику, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Отмечается, что это произойдёт не только из-за финансовой стороны вопроса, есть и другие существенные факторы. При этом взаимоотношения тренера и руководства останутся доброжелательными.

Новым главным тренером коллектива, вероятно, станет Массимилиано Аллегри, ранее работавший с «Миланом» и «Ювентусом». «Наполи» планирует пригласить данного специалиста как можно скорее, чтобы выиграть конкуренцию у «россонери» и «Интера».