Конте уйдёт из «Наполи», команду возглавит Аллегри — Ди Марцио

Специалист по итогам сезона-2024/2025 привёл команду к её четвёртому чемпионству. Согласно источнику, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Отмечается, что это произойдёт не только из-за финансовой стороны вопроса, есть и другие существенные факторы. При этом взаимоотношения тренера и руководства останутся доброжелательными.