«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трёх футболистов

«Все в “Юнайтед” благодарят Виктора, Джонни и Кристиана за их вклад во время пребывания на “Олд Траффорд” и желают им удачи в будущем. В воскресенье каждый из них удостоился бурных оваций от благодарной публики», — говорится в заявлении на сайте клуба.