АПЛ — все: «Манчестер Сити» и «Челси» в Лиге чемпионов, «Астон Вилла» упустила путевку из-за Мартинеса

В этот раз битва за путевку в Лигу чемпионов получилась, вероятно, самой интригующей в истории АПЛ. К 37-му туру напрямую в общий этап вышли трое: «Ливерпуль» и «Арсенал», заранее гарантировавшие себе места в топ-2, а также «Тоттенхэм». Последний остановился в шаге от зоны вылета (17-е место), но пробился в главный клубный турнир Старого Света благодаря победе в Лиге Европы.