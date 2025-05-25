АПЛ — все: «Манчестер Сити» и «Челси» в Лиге чемпионов, «Астон Вилла» упустила путевку из-за Мартинеса

Сезон-2024/25 в чемпионате Англии завершен — по итогам 38-го тура стали известны все участники еврокубков.
В этот раз битва за путевку в Лигу чемпионов получилась, вероятно, самой интригующей в истории АПЛ. К 37-му туру напрямую в общий этап вышли трое: «Ливерпуль» и «Арсенал», заранее гарантировавшие себе места в топ-2, а также «Тоттенхэм». Последний остановился в шаге от зоны вылета (17-е место), но пробился в главный клубный турнир Старого Света благодаря победе в Лиге Европы.
Остальные три места (англичане получили дополнительную квоту благодаря второй строчке в рейтинге еврокубков) оставались вакантными. На них претендовали сразу пять (!) команд: «Манчестер Сити», «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».
Само собой, условия для прохода у них различались. «Сити» для попадания в топ-5 хватило бы и ничьей в матче с «Фулхэмом». Команда Пепа Гвардиолы в итоге победила 2:0 и заняла третье место.
«Ньюкаслу», занимавшему четвертую строчку накануне 38-го тура, требовалась своя победа либо поражения конкурентов. С первым не повезло — «сороки» проиграли «Эвертону» 0:1. Но вот со вторым кое-как получилось — конкуренты оступились, «Ньюкасл» стали пятыми.
Шедшему следом «Челси» также требовалась только победа в матче над прямым конкурентом — «Ноттингемом». Ее синие добыли со счетом 1:0 и устроились на четвертом месте.
С «Астон Виллой» связана главная драма вечера — подопечным Унаи Эмери необходима была только победа над «Манчестер Юнайтед», но… в решающий момент сезона легендарный вратарь Дибу Мартинес за пределами штрафной врезался в нападающего Расмуса Хейлунна и заработал первую в карьере красную карточку.
В меньшинстве «Вилла» не справилась с «дьяволами» — 0:2. Теперь впереди — общий этап Лиги Европы.
Особенно обидной ситуацию делают последние инсайды, согласно которым Мартинес летом покинет «Виллу». То есть в теории это был прощальный матч голкипера за команду из Бирмингема — и вот такой подарок аргентинец оставил напоследок.
У «Ноттингем Фореста» шансы на Лигу чемпионов и так были невелики, но поражение от «Челси» их уничтожило. Теперь «лесников» ждут в раунде плей-офф Лиги конференций.
Последний, еще не упомянутый участник еврокубков — «Кристал Пэлас». «Орлы» в этом году сенсационно выиграли Кубок Англии, победив «Сити» в финале 1:0, и заработали путевку в Лигу Европы.
В заключительном туре «Пэлас» встречался с «Ливерпулем», ранее ставшим чемпионом страны. Команды обменялись почетными коридорами, а после сыграли вничью — 1:1.
Таким образом, в следующем сезоне Англию на разных уровнях еврокубков представят девять клубов. Настоящее доминирование АПЛ на европейской арене.
Артем Белинин