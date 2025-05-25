«Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые с 1935 года

Им стал «Юнион», обыгравший «Гент» со счетом 3:1 и набравший 56 очков. У идущего на втором месте «Брюгге» 53 балла.
«Юнион» стал чемпионом Бельгии 12-й раз, но свой последний титул он выигрывал в 1935 году.
В Бельгии завершился матч заключительного 10-го тура плей-офф лиги, по итогам которого определился чемпион страны.
Им стал «Юнион», обыгравший «Гент» со счетом 3:1 и набравший 56 очков. У идущего на втором месте «Брюгге» 53 балла.
«Юнион» стал чемпионом Бельгии 12-й раз, но свой последний титул он выигрывал в 1935 году.