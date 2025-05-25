«Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии, обыграв в финале «Бенфику»

Первый гол в матче был забит на 47-й минуте. Отличился турецкий полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю. Автором результативной передачи стал его соотечественник Керем Актюркоглу. На 90+11-й минуте шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. На 99-й минуте полузащитник Конрад Хардер вывел «Спортинг» вперёд. На 120-й минуте Франсиску Тринкан отправил третий мяч в ворота «орлов».