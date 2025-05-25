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«Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии, обыграв в финале «Бенфику»

Завершился финальный матч Кубка Португалии, в котором встречались «Бенфика» и «Спортинг». Команды играли на стадионе «Эштадиу Насьонал» (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Луишем Годинью. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск.

Источник: ТАСС

«Спортинг» одержал победу — 3:1 д. вр.

Первый гол в матче был забит на 47-й минуте. Отличился турецкий полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю. Автором результативной передачи стал его соотечественник Керем Актюркоглу. На 90+11-й минуте шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. На 99-й минуте полузащитник Конрад Хардер вывел «Спортинг» вперёд. На 120-й минуте Франсиску Тринкан отправил третий мяч в ворота «орлов».

Отметим, что лиссабонский «Спортинг» в 18-й раз стал обладателем Кубка Португалии.