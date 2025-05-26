Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Бильбао, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (14-я и 17-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Дани Ольмо (90+4).
Досрочно оформившая чемпионство «Барселона» завершила сезон с 88 очками, опередив мадридский «Реал» (84 очка).
В другом матче тура «Вильярреал» дома обыграл «Севилью» со счетом 4:2.
Лучшим бомбардиром сезона чемпионата Испании стал французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, в активе которого 31 гол.
Футбол, Испания, Тур 38
25.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
San Mames, 50231 зритель
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
14′
Роберт Левандовски
17′
Дани Ольмо
90+4′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
75′
7
Алехандро Беренгер
21
Мароан Саннади
4
Айтор Паредес
23
Микель Хаурехисар
18
Оскар Де Маркос
89′
15
Иньиго Лекуэ
10
Нико Уильямс
80′
9
Иньяки Уильямс
20
Унаи Гомес
62′
3
Даниэль Вивиан
14
Унаи Нуньес
62′
8
Ойян Сансет
16
Иньиго Руис де Галаррета
62′
24
Беньят Прадос
Барселона
13
Иньяки Пенья
24
Эрик Гарсия
19
Ламин Ямаль
16
Фермин Лопес
2
Пау Кубарси
6
Гави
3
Алехандро Бальде
81′
35
Херард Мартин
11
Рафинья
64′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
89′
18
Пау Виктор
4
Рональд Араухо
64′
20
Дани Ольмо
8
Педри
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
13
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
21
Фолы
10
6
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти