«Ювентус» эпично залетел в ЛЧ! А последняя победа в карьере Раньери не принесла счастья

«Венеция» вышла на встречу с «Ювентусом» как на последний бой. Ведь в этот вечер определялся не только четвёртый участник Лиги чемпионов от Италии, но и команды, вылетающие в Серию В. «Венеция» отставала на два очка от спасительного 19-го места — там находился «Лечче», у которого было столько же очков, сколько и у шедшего 18-м «Эмполи». В немного более выгодном положении находилась «Парма», однако тоже не чувствовала себя комфортно. Интригу аутсайдеры Серии А закрутили что надо!