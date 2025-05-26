Мбаппе выиграл «Золотую бутсу». А ведь говорили, что его трансфер только навредил «Реалу»

Хотя Мбаппе давно известен как шикарный бомбардир, эта «Золотая бутса» станет для него первой в карьере. Примечательно, что он получит ее в дебютный сезон в «Реале», который стартовал для француза совсем непросто. Поначалу Килиана много критиковали, кто-то даже говорил, что его трансфер разрушил мадридскую команду. Но ударная вторая половина сезона исправила впечатление в лучшую сторону.