Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аталанта
2
:
Парма
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2

Мбаппе выиграл «Золотую бутсу». А ведь говорили, что его трансфер только навредил «Реалу»

Это первый подобный трофей в карьере Килиана.

Источник: AP 2024

Килиан Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» в свой первый сезон в «Реале». Он обошел ближайшего преследователя на 3,5 балла и таким образом получит награду лучшему бомбардиру европейских первенств.

Расклады и правила

Таблица участников гонки за «Золотую бутсу»

МестоИгрокКлубГолыОчки
1Килиан Мбаппе"Реал"3162
2Виктор Дьекереш"Спортинг"3958,5
3Мохамед Салах"Ливерпуль"2958
4Роберт Левандовски"Барселона"2756
5Харри Кейн"Бавария"2652
6Матео Ретеги"Аталанта"2550

Для начала совсем кратко о регламенте «Золотой бутсы» — в системе подсчета этой награды чемпионаты не равны, у каждого свой коэффициент. Так, у ла лиги он составляет 2.0, тогда как у чемпионата Португалии — 1.5. По этой причине Мбаппе, забивший 31 мяч, обгоняет Виктора Дьекереша из «Спортинга», на чьем счету 39 голов.

Так как чемпионат Португалии завершился, у шведа больше нет шансов сместить Килиана с первой строчки. Аналогичная ситуация у Харри Кейна из «Баварии» — сезон в Германии тоже окончен.

В теории возможность опередить нападающего «Реала» была у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Для этого в последнем туре АПЛ в матче против «Кристал Пэлас» египтянину требовалось оформить покер, но тот ограничился одним мячом и выбыл из гонки.

В последнем туре теоретическую возможность обойти Мбаппе имели Матео Ретеги из «Аталанты» и Роберт Левандовски из «Барселоны». Но обоим в последних турах своих чемпионатов надо забить по шесть (!) мячей. Итальянец не оформил ни одного, поляк сподобился на два, но на итоговый рейтинг лучших бомбардиров это не сильно повлияло.

Источник: Reuters

Отличный сезон

Хотя Мбаппе давно известен как шикарный бомбардир, эта «Золотая бутса» станет для него первой в карьере. Примечательно, что он получит ее в дебютный сезон в «Реале», который стартовал для француза совсем непросто. Поначалу Килиана много критиковали, кто-то даже говорил, что его трансфер разрушил мадридскую команду. Но ударная вторая половина сезона исправила впечатление в лучшую сторону.

В целом начало мадридского этапа карьеры для Мбаппе можно назвать успешным. Форвард с ходу вписал себя в историю. Во-первых, Килиан забил 30+ мячей в ла лиге — первым со времен Лионеля Месси в сезоне-2020/21. Во-вторых, француз стал всего лишь четвертым игроком в истории «Реала», забившим 30+ мячей за сезон в ла лиге. До него были легенды: Альфредо ди Стефано, Уго Санчес (два раза) и Криштиану Роналду (шесть раз).

Наконец, Мбаппе забил 43 мяча за «Реал» в дебютном сезоне. Это рекорд — прежний (37) принадлежал Ивану Саморано и был поставлен больше 30 лет назад.

К сожалению, «Золотая бутса» — лишь утешение для Мбаппе по итогам сезона. Клуб еще может выиграть клубный чемпионат мира, и это станет приятным бонусом. Остальные титулы — Кубок и Суперкубок страны, ла лигу и Лигу чемпионов — мадридцы проиграли. На счету команды Карло Анчелотти только Суперкубок Европы, но это слабое утешение для француза.

Впрочем, если он продолжит играть в том же духе — трофеи наверняка придут в самое ближайшее время. К тому же «Реал» на пороге перемен — команду возглавил Хаби Алонсо, летом подъедут звездные новички. В следующем сезоне у сливочных будут все шансы на победу.

Автор: Артем Белинин