Мбаппе выиграл «Золотую бутсу». А ведь говорили, что его трансфер только навредил «Реалу»

Килиан Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» в свой первый сезон в «Реале». Он обошел ближайшего преследователя на 3,5 балла и таким образом получит награду лучшему бомбардиру европейских первенств.
Расклады и правила
Таблица участников гонки за «Золотую бутсу»
|Место
|Игрок
|Клуб
|Голы
|Очки
|1
|Килиан Мбаппе
|"Реал"
|31
|62
|2
|Виктор Дьекереш
|"Спортинг"
|39
|58,5
|3
|Мохамед Салах
|"Ливерпуль"
|29
|58
|4
|Роберт Левандовски
|"Барселона"
|27
|56
|5
|Харри Кейн
|"Бавария"
|26
|52
|6
|Матео Ретеги
|"Аталанта"
|25
|50
Для начала совсем кратко о регламенте «Золотой бутсы» — в системе подсчета этой награды чемпионаты не равны, у каждого свой коэффициент. Так, у ла лиги он составляет 2.0, тогда как у чемпионата Португалии — 1.5. По этой причине Мбаппе, забивший 31 мяч, обгоняет Виктора Дьекереша из «Спортинга», на чьем счету 39 голов.
Так как чемпионат Португалии завершился, у шведа больше нет шансов сместить Килиана с первой строчки. Аналогичная ситуация у Харри Кейна из «Баварии» — сезон в Германии тоже окончен.
В теории возможность опередить нападающего «Реала» была у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Для этого в последнем туре АПЛ в матче против «Кристал Пэлас» египтянину требовалось оформить покер, но тот ограничился одним мячом и выбыл из гонки.
В последнем туре теоретическую возможность обойти Мбаппе имели Матео Ретеги из «Аталанты» и Роберт Левандовски из «Барселоны». Но обоим в последних турах своих чемпионатов надо забить по шесть (!) мячей. Итальянец не оформил ни одного, поляк сподобился на два, но на итоговый рейтинг лучших бомбардиров это не сильно повлияло.
Отличный сезон
Хотя Мбаппе давно известен как шикарный бомбардир, эта «Золотая бутса» станет для него первой в карьере. Примечательно, что он получит ее в дебютный сезон в «Реале», который стартовал для француза совсем непросто. Поначалу Килиана много критиковали, кто-то даже говорил, что его трансфер разрушил мадридскую команду. Но ударная вторая половина сезона исправила впечатление в лучшую сторону.
В целом начало мадридского этапа карьеры для Мбаппе можно назвать успешным. Форвард с ходу вписал себя в историю. Во-первых, Килиан забил 30+ мячей в ла лиге — первым со времен Лионеля Месси в сезоне-2020/21. Во-вторых, француз стал всего лишь четвертым игроком в истории «Реала», забившим 30+ мячей за сезон в ла лиге. До него были легенды: Альфредо ди Стефано, Уго Санчес (два раза) и Криштиану Роналду (шесть раз).
Наконец, Мбаппе забил 43 мяча за «Реал» в дебютном сезоне. Это рекорд — прежний (37) принадлежал Ивану Саморано и был поставлен больше 30 лет назад.
К сожалению, «Золотая бутса» — лишь утешение для Мбаппе по итогам сезона. Клуб еще может выиграть клубный чемпионат мира, и это станет приятным бонусом. Остальные титулы — Кубок и Суперкубок страны, ла лигу и Лигу чемпионов — мадридцы проиграли. На счету команды Карло Анчелотти только Суперкубок Европы, но это слабое утешение для француза.
Впрочем, если он продолжит играть в том же духе — трофеи наверняка придут в самое ближайшее время. К тому же «Реал» на пороге перемен — команду возглавил Хаби Алонсо, летом подъедут звездные новички. В следующем сезоне у сливочных будут все шансы на победу.
Автор: Артем Белинин