«Челси» вернулся в Лигу чемпионов, пенальти принес «Ювентусу» место в топ-4, «Барса» закрыла сезон крупной победой

Возвращается в главный еврокубок и «Челси», на финише получивший максимально мотивированного соперника. «Ноттингем» большую часть сезона шел третьим и еще надеялся вернуться в лигочемпионскую пятерку. Однако синие склонили чашу весов в свою пользу после розыгрыша углового, когда в атаке вторым темпом Педру Нету сумел протолкнуть мяч находившемуся напротив пустого угла Колвиллу. В свою очередь в добавленное арбитром время голкипер «лесников» Селс остался без голевой передачи, так как лучший снайпер хозяев Вуд промахнулся из отличной позиции. Осечка новозеландца могла отправить «Ноттингем» в Лигу Европы, но придется довольствоваться Лигой конференций. А Энцо Мареске стоит поаплодировать: тренер без опыта работы на таком уровне показал солидный результат с командой, у которой по итогам сезона был самый молодой средний возраст в истории турнира (24 года и 36 дней).