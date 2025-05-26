«Челси» вернулся в Лигу чемпионов, пенальти принес «Ювентусу» место в топ-4, «Барса» закрыла сезон крупной победой

Англия: везение «Ньюкасла» и величие Салаха
За «Манчестер Сити» переживали, однако он в гостях у традиционно удобного для себя «Фулхэма» спокойно снял все вопросы. Бесспорный герой матча — Гюндоган. Во-первых, Илкай открыл счет ударом через себя. Во-вторых, именно он заработал реализованный Холанном пенальти, после чего исчезли последние сомнения об исходе игры. Команда Хосепа Гвардиолы финишировала третьей и сыграет в Лиге чемпионов. А игра на «Крэйвен Коттедж» запомнится тем, что стала третьей в истории АПЛ, где в стартовых составах не было англичан.
Возвращается в главный еврокубок и «Челси», на финише получивший максимально мотивированного соперника. «Ноттингем» большую часть сезона шел третьим и еще надеялся вернуться в лигочемпионскую пятерку. Однако синие склонили чашу весов в свою пользу после розыгрыша углового, когда в атаке вторым темпом Педру Нету сумел протолкнуть мяч находившемуся напротив пустого угла Колвиллу. В свою очередь в добавленное арбитром время голкипер «лесников» Селс остался без голевой передачи, так как лучший снайпер хозяев Вуд промахнулся из отличной позиции. Осечка новозеландца могла отправить «Ноттингем» в Лигу Европы, но придется довольствоваться Лигой конференций. А Энцо Мареске стоит поаплодировать: тренер без опыта работы на таком уровне показал солидный результат с командой, у которой по итогам сезона был самый молодой средний возраст в истории турнира (24 года и 36 дней).
В зоне риска в режиме лайв оказался «Ньюкасл», который дома уступал «Эвертону» и не смог ничем ответить на результативный удар головой в исполнении Алькараса.
Однако в пользу попавших в ЛЧ «сорок» оказались результаты конкурентов. И если осечка сбившегося с ритма «Ноттингема» не удивила, то «Астон Вилла» на «Олд Траффорд» явно могла рассчитывать на большее.
Все карты Унаи Эмери спутала концовка первого тайма, когда Эмилиано Мартинес откровенно снес убегавшего к воротам Хейлунна и получил красную карточку. А в большинстве «МЮ» дожал бирмингемцев в концовке. «Вилле» теперь придется сыграть в Лиге Европы, тогда как игроки «Ньюкасла» отмечали пятое место, дождавшись на поле финального свистка в Ноттингеме.
Рядовой с турнирной точки зрения матч на «Энфилде» запомнится по двум причинам. Во-первых, выигравший золото «Ливерпуль» и взявший Кубок Англии «Кристал Пэлас» устроили друг другу чемпионские коридоры. Трибуны и персонально Юрген Клопп были в восторге. Во-вторых, спасительный для красных гол Салаха позволил египтянину повторить рекорд АПЛ по результативным баллам. С 47 (29+18) очками Мо сделал то, что удавалось только Энди Коулу и Алану Ширеру. Но в одном египтянин уникален: еще никто в одном чемпионате не получал приз лучшего игрока, став при этом первым как по забитым мячам, так и по результативным передачам.
Италия: падение «Лацио» и драма «Ромы»
В Италии в заключительный игровой день в розыгрыше оставалась последняя путевка в ЛЧ. Очевидный фаворит в лице «Ювентуса» тоже имелся, но туринцы ухитрились уже на второй минуте пропустить от цеплявшейся за последний шанс остаться в серии А «Венеции». Быстрый же ответный гол отменили, так как ВАР обнаружил у классно выстрелившего с подбора Алберту Кошты игру рукой.
Поклонникам бьянконери пришлось ждать середины первого тайма, когда после быстрого вброса аута цель ударом с острого угла поразил Кенан Йылдыз. Только этого было мало, потому что в режиме лайв на четвертое место поднялась «Рома». «Волкам» в гостях у «Торино» помог реализованный Паредесом пенальти. К изначальному же раскладу — в пользу «Старой синьоры» — все вернулось, когда из-под защитника классно пробил Коло Муани.
Но вскоре после начала вторых таймов все снова перевернулось. Практически синхронно оборона «Юве» провалилась после быстрого выпада «Венеции», а Салемакерс в Турине удвоил перевес снова вырвавшейся вперед в заочной гонке за местом в топ-4 «Ромы». Настоящие качели, которые продолжили свой ход. «Юве» на 72-й минуте — пережив несколько неприятных атак «Венеции» — снова стал четвертым. Ирония судьбы заключалась в том, что Франсишку Консейсау в штрафной сбил арендованный у туринцев воспитанник «Юве» Николусси-Ковилья.
Прекрасный сюжет для любителей конспирологии. Мемов на эту тему в Сети появилась масса. А ведь не будь нарушения — случился бы выход к воротам. Но, как бы там ни было — «Старая синьора» в ЛЧ. «Рома» — в Лиге Европы. Это уже чудо, если вспомнить, в каком состоянии принимал римлян Клаудио Раньери. Ну, а «Лацио», который имел шансы попасть в топ-4, из-за домашнего поражения от «Лечче» (0:1) рухнул на седьмую строчку. Видимо, поднявшейся на шестое место «Фиорентине» сама судьба гарантирует участие в Лиге конференций.
Испания: прощание баскской легенды
В Бильбао тепло прощались с 36-летним Де Маркосом, который провел в «Атлетике» всю карьеру и помнит славные времена, когда баски под началом Марсело Бьельсы играли в финале Лиги Европы. Ветеран мечтал снова сразиться за этот трофей на родном «Сан-Мамес», но эти планы были разрушены «МЮ». А концовку сезона для «Атлетика» смазал визит «Барселоны», которая и не думает расслабляться после завоевания чемпионского титула.
В воскресенье еще и Левандовски разошелся. Его первый гол после классного паса Фермина Лопеса стал для поляка сотым в каталонском клубе. Для достижения данного показателя бомбардиру потребовалось 147 матчей. Это пятый по скорострельности результат в истории сине-гранатовых, которому, впрочем, далеко до феноменальных показателей звезды 40-х годов прошлого века Мариано Мартина. Тот выбил сотню за 99 игр. Ну, а Левандовски в воскресенье одиночным успехом не ограничился и удвоил перевес «Барсы» после углового.
Вторая половина — это аттракцион неслыханной щедрости, который ранее начали хозяева, а продолжил упустивший два верных шанса Левандовски. Гола не случилось даже после срезки Кубарси в сторону собственных ворот, так как их отстояли Иньяки Пенья и перекладина. И только после ухода с поля героя вечера Де Маркоса, чья карьера в ла лиге началась в 2009 году с игры против «Барсы» (!), Дани Ольмо заработал пенальти — и сам же его реализовал.
Статистика дня
1-м в XXI веке футболистом, который в одном чемпионате Испании забил 10 мячей после выходов на замену, стал нападающий «Атлетико» Серлот. В заключительном туре норвежец оформил хет-трик в игре с «Жироной».
1-й раз с 1924 года ни один игрок «Арсенала» не смог забить за чемпионат 10 мячей. Лучшим снайпером «канониров» оказался отличившийся девять раз Хаверц.
3 последних финала Кубка Португалии проиграла «Бенфика», а «Спортинг» превзошел принципиального соперника в решающем матче в третий раз в истории. До этого «львы» побеждали в кубковых дерби в 1971 и 1974 годах.
5-й раз в этом столетии путевку в высший испанский дивизион завоевал «Леванте».
22 поражения потерпел в завершившемся чемпионате Англии «Тоттенхэм». Это максимальный показатель для команды, которая не вылетела из АПЛ.
71 гол — рекордная результативность «Вильярреала» в ла лиге.
Автор: Андрей Кузичев