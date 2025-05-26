В АПЛ теперь будут играть Беллингем и экс-форвард «Зенита» и «Локомотива». Они — в составе команды, ставшей героем сериала Netflix

«Сандерленд» вслед за «Лидсом» и «Бернли» стал третьей командой, поднявшейся в АПЛ из чемпионшипа по итогам завершившегося сезона.
Причем повышение в классе получилось у «черных котов» максимально драматичным. На протяжении всего сезона «Сандерленд» шел в лидирующей группе, но на финише выдал серию из пяти поражений подряд. Впрочем, глобально это ничего не меняло — «Лидс» и «Бернли» оторвались настолько далеко, что даже если бы команда с северо-востока Англии взяла в этих встречах 15 очков, это все равно бы не помогло. Единственное, вместо 3-го места заняли 4-е, и в плей-офф за последнюю путевку в АПЛ в полуфинале пришлось играть с «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда.
В первом матче «Сандерленд» победил в гостях — 2:1, забив победный гол на 88-й минуте. Дома проиграл 0:1, встреча перешла в дополнительное время. И когда все уже думали о серии пенальти, все эти мысли отменил защитник «черных котов» Дэниэл Баллард, пославший мяч в сетку на 120+2-й минуте.
В финале, который по традиции проходил на «Уэмбли», «Сандерленд» играл с «Шеффилд Юнайтед», долго уступал в счете — 0:1, но в итоге одержал волевую победу с голами на 76-й и 90+5-й минутах. Причем решающий мяч забил 19-летний воспитанник клуба Том Уотсон, для которого это, возможно, был последний матч в составе «черных котов» — уже согласован его трансфер в «Брайтон» за 12 миллионов евро.
Есть ли в факте выхода «Сандерленда» в АПЛ еще что-то примечательное, помимо того, что его путь в плей-офф был таким валидольным?
Безусловно, есть.
Во-первых, «Сандерленд» был заметной частью ландшафта премьер-лиги в 2000-е и 2010-е, а в его составе регулярно появлялись узнаваемые фамилии. Например, экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон — уроженец Сандерленда и воспитанник клуба, за который провел три сезона в АПЛ. На «Стэдиум оф Лайт» играли такие люди, как Даррен Бент, француз Стид Мальбранк, швед Себастьян Ларссон, нынешний первый номер сборной Англии Джордан Пикфорд, Джон О’Ши, бельгийский вратарь Симон Миньоле, ганец Асамоа Гьян, засветившийся в казанском «Рубине» Янн Мвила и так далее.
Во-вторых, у «Сандерленда» одни из самых шумных и преданных болельщиков в Англии, а «Стэдиум оф Лайт» — крайне атмосферная арена, так что во время трансляций точно не будет театральной тишины, как это порой бывает, например, на «Стэмфорд Бридж».
В-третьих, в премьер-лигу возвращается одно из самых лютых и непримиримых дерби в Англии — «Сандерленд» против «Ньюкасла». Довольно масштабные столкновения между фанатами происходили даже в начале 2000-х (например, в 2003 году было арестовано 160 человек), когда футбольный хулиганизм в Англии ушел в глубокое подполье, а отдельные беспорядки вспыхивали даже в 2010-е. Ни в коем случае не собираюсь это одобрять или романтизировать, просто хочу подчеркнуть — это и правда крайне жесткое и эмоциональное соперничество.
Между Сандерлендом и Ньюкаслом всего 19 километров, и исторически эти два города на северо-востоке Англии часто оказывались по разные стороны баррикад. Началось все еще во времена гражданской войны в середине XVII века между парламентом и королем Карлом I. Сандерленд занял сторону парламента, тогда как Ньюкасл поддержал короля. Несколькими десятилетиями позже Сандерленд поддержал восстание якобинцев, тогда как Ньюкасл был верен Ганноверской династии, бывшей тогда у власти в Англии.
В общем, это не просто соперничество двух футбольных клубов, а нечто немного большее.
В-четвертых, «Сандерленд» успел прославиться как поп-культурный феномен. Вот только, думается, сам клуб и его болельщики этому не очень рады, и все же. В сезоне-2016/17 «черные коты» вылетели из АПЛ, но, разумеется, намеревались вернуться. Тогдашний владелец клуба Эллис Шорт летом 2017 года договорился о съемках документального реалити-сериала о жизни команды, рассчитывая тем самым привлечь новых инвесторов и спонсоров. Так родился «Sunderland 'til I Die» (на русский это можно перевести как «За “Сандерленд”, пока я не умру») — сериал, вышедший на Netflix и ставший большим хитом. Это сейчас подобного контента навалом и на любой вкус, а семь лет назад это было еще ново и свежо. Но главное тут — драматургия. По замыслу в центре сюжета должно было быть возвращение «Сандерленда» в АПЛ, но на деле же получилось совсем иначе: клуб занял последнее место в чемпионшипе и со свистом вылетел лигой ниже. И это — главная фишка «Sunderland 'til I Die», несоответствие ожиданий и реальности, задокументированная история краха. Зато, действительно, клуб обрел популярность…
Наконец в-пятых, благодаря «Сандерленду» в премьер-лиге будет играть Беллингем. Почти тот самый. Джоуб Беллингем — младший брат звезды мадридского «Реала» Джуда. Несмотря на возраст — 19 лет — Джоуб провел в прошлом сезоне 40 матчей за «черных котов» в чемпионшипе. Причем не просто выходил в концовке на замену — из этих 40 матчей 39 в основе, 3507 минут на поле, четыре гола и три голевых передачи. Если что, Джоуб — тоже центральный полузащитник, как и его старший брат, с хорошим выбором позиции и длинным пасом. В общем, юноша, за которым стоит последить.
Ну и в-шестых, работникам новостных лент можно будет делать заметки с заголовками из серии «Экс-игрок российской команды Х что-то сделал в лиге Y». Помните, был такой Вилсон Изидор, с помпой переходил из «Монако» в «Локомотив», а потом оказался на какое-то время в «Зените», откуда и был продан в «Сандерленд». Так вот, 24-летний форвард все еще в составе «черных котов» и вполне неплохо там себя ощущает. В завершившемся сезоне Изидор стал лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов и добавив в ним еще две передачи. По системе «гол+пас» он — лучший в «Сандерленде».
Учитывая, что два года подряд команды, поднимавшиеся в АПЛ, дружно же и вылетали обратно и разрыв между премьер-лигой и чемпионшипом становится все больше, перспективы «черных котов» можно охарактеризовать как туманные. Но снова увидеть их в элите будет приятно.
Дмитрий Гирин