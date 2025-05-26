В АПЛ теперь будут играть Беллингем и экс-форвард «Зенита» и «Локомотива». Они — в составе команды, ставшей героем сериала Netflix

В-четвертых, «Сандерленд» успел прославиться как поп-культурный феномен. Вот только, думается, сам клуб и его болельщики этому не очень рады, и все же. В сезоне-2016/17 «черные коты» вылетели из АПЛ, но, разумеется, намеревались вернуться. Тогдашний владелец клуба Эллис Шорт летом 2017 года договорился о съемках документального реалити-сериала о жизни команды, рассчитывая тем самым привлечь новых инвесторов и спонсоров. Так родился «Sunderland 'til I Die» (на русский это можно перевести как «За “Сандерленд”, пока я не умру») — сериал, вышедший на Netflix и ставший большим хитом. Это сейчас подобного контента навалом и на любой вкус, а семь лет назад это было еще ново и свежо. Но главное тут — драматургия. По замыслу в центре сюжета должно было быть возвращение «Сандерленда» в АПЛ, но на деле же получилось совсем иначе: клуб занял последнее место в чемпионшипе и со свистом вылетел лигой ниже. И это — главная фишка «Sunderland 'til I Die», несоответствие ожиданий и реальности, задокументированная история краха. Зато, действительно, клуб обрел популярность…