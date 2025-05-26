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Суд Парижа отменил арест 55 миллионов евро на счетах «ПСЖ» по иску Мбаппе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Парижский суд отменил арест 55 миллионов евро на счетах футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», наложенный ранее по иску нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебное постановление.

Источник: РИА "Новости"

Арест был наложен в апреле в рамках финансового спора между игроком и его бывшим клубом. Мбаппе требовал выплаты 55 млн евро недополученных бонусов и зарплаты. Адвокаты «ПСЖ» 12 мая ходатайствовали об отмене ареста средств, утверждая, что футболист «не предоставил достаточных доказательств обоснованности своих требований и не продемонстрировал угрозы невозврата средств», а также подали иск в отношении игрока с требованием компенсации в 98 миллионов евро.

Суд счел доводы футболиста недостаточно обоснованными. В понедельник судья постановил снять арест.

После завершения сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции и четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом команды по этому показателю.

По итогам текущего сезона Мбаппе стал обладателем награды «Золотая бутса», которая вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Ла Лиге он отличился 31 раз.