Суд Парижа отменил арест 55 миллионов евро на счетах «ПСЖ» по иску Мбаппе

Арест был наложен в апреле в рамках финансового спора между игроком и его бывшим клубом. Мбаппе требовал выплаты 55 млн евро недополученных бонусов и зарплаты. Адвокаты «ПСЖ» 12 мая ходатайствовали об отмене ареста средств, утверждая, что футболист «не предоставил достаточных доказательств обоснованности своих требований и не продемонстрировал угрозы невозврата средств», а также подали иск в отношении игрока с требованием компенсации в 98 миллионов евро.