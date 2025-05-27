Жуть в Ливерпуле: автомобиль въехал в толпу людей на чемпионском параде

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже выпустил обращение: «Произошедшее в Ливерпуле ужасает — мои мысли со всеми ранеными и пострадавшими. Я хочу поблагодарить полицию и экстренные службы за их быструю реакцию на этот шокирующий инцидент. Меня держат в курсе событий, и я прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования».