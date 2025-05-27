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Жуть в Ливерпуле: автомобиль въехал в толпу людей на чемпионском параде

Водитель задержан.

Источник: Reuters

Чемпионский парад «Ливерпуля» обернулся трагедией — в толпу болельщиков на одной из улиц города въехал автомобиль.

Преступник задержан

Инцидент произошел около 18.00 по местному времени. Автомобиль врезался в толпу фанатов «Ливерпуля» и сбил несколько человек.

Полиция моментально оцепила место происшествия. В районе работает скорая помощь — при этом количество пострадавших, тяжесть их состояния и наличие погибших пока остаются под вопросом.

Водителя задержали. На данный момент его мотивы неизвестны — полиция обещает сообщать подробности по мере их поступления.

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Одна из свидетельниц рассказала Sky News о произошедшем: «Было очень громко. Мы выглянули в окно и увидели, как машина сбила людей. Некоторые из присутствующих попытались разбить окно, вытащить водителя, достучаться до него. Многие были шокированы, ужасная сцена».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже выпустил обращение: «Произошедшее в Ливерпуле ужасает — мои мысли со всеми ранеными и пострадавшими. Я хочу поблагодарить полицию и экстренные службы за их быструю реакцию на этот шокирующий инцидент. Меня держат в курсе событий, и я прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования».

По данным Sky News, в чемпионском параде ожидалось участие около миллиона человек.

Не первый случай

Наезды автомобилей на футбольных болельщиков в последнее время приобретают угрожающие масштабы. Так, 8 мая пострадали фанаты «ПСЖ», отмечавшие на Елисейских Полях выход парижан в финал Лиги чемпионов. Серьезные ранения в результате инцидента получили три человека.

Правда, там о деталях произошедшего остается только догадываться — по некоторым данным, перед наездом фанаты «ПСЖ» сами окружили автомобиль, а водителю пришлось защищаться. Так или иначе, машина вскоре была сожжена разъяренными ультрас, судьба ее владельца неизвестна.

Не менее драматичная история чуть позднее произошла в Испании. Там автомобиль въехал в толпу болельщиков «Эспаньола» прямо перед матчем с «Барселоной». Обошлось без сильных травм, но 13 человек пострадали. Возможность террористического акта исключили почти сразу — по главной версии, водитель просто не справился с управлением.

Артем Белинин