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Роналду забил 800-й мяч на клубном уровне

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Фатеху» в заключительном матче чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Встреча, которая проходила на стадионе «Аль-Фатеха», завершилась со счетом 3:2. дважды по ходу встречи выходили вперед благодаря голам Криштиану Роналду и Садио Мане, но вскоре тут же пропускали в ответ. Победный мяч «Аль-Фатех» забил на 6-й добавленной минуте.

Для Роналду этот гол стал 100-м за «Аль-Наср» и 800-м в карьере на клубном уровне. Также он стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии с 25 голами и завоевал «Золотую бутсу» Про-лиги второй год подряд.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.