Роналду забил 800-й мяч на клубном уровне

Для Роналду этот гол стал 100-м за «Аль-Наср» и 800-м в карьере на клубном уровне. Также он стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии с 25 голами и завоевал «Золотую бутсу» Про-лиги второй год подряд.