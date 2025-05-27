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«Хайденхайм» благодаря на 90+5-й минуте победил «Эльфсберг» и остался в бундеслиге

«Хайденхайм» на выезде обыграл «Эльфсберг» в ответном стыковом матче — 2:1. Команды разыгрывали право выступить в бундеслиге в сезоне-2025/26.

Источник: Reuters

У гостей голы забили Матиас Хонсак и Лео Скиенца, который отметился на 90+5-й минуте. У хозяев отличился Робин Фелльхауэр.

Первый матч завершился вничью — 2:2.

Таким образом, «Хайденхайм» сыграет в бундеслиге в следующем сезоне.