Русский квартет: чего наши легионеры добились за сезон в европейских чемпионатах

Зато в другом кубковом турнире Сафонов стал основным и уже — полноценным творцом успеха. Речь о Кубке Франции, где Матвей уступил свое место партнеру по команде лишь в одном матче — в 1/16 финала против «Эспали» (4:2) сыграл третий вратарь ПСЖ, испанец Арнау Тенас. Во всех остальных матчах солировал наш голкипер. Вместе с ним парижане прошли «Ланс» (по пенальти), «Ле-Ман», «Стад-Бриошан», «Дюнкерк» и «Реймс» в финале. Справедливости ради, путь ПСЖ к трофею был довольно легким: лишь две команды на дистанции представляли Лигу 1 («Ланс» и «Реймс»); в остальных случаях — полный географический разброс: от второй до пятой лиги. Не без везения, конечно, но это не вина ПСЖ. Важно было прийти к титулу, одолев любого соперника, что они и сделали. И вдвойне приятно для нас, что одним из главных героев турнира стал российский футболист.