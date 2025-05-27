Русский квартет: чего наши легионеры добились за сезон в европейских чемпионатах

Европейский клубный футбольный сезон подходит к концу. Где-то уже всё решено, а где-то осталось совершить всего один шаг. Весь сезон на континенте мы могли наблюдать за выступлениями наших легионеров, которые внесли свой значимый вклад в командные успехи. В частности, речь о «французской троице» — Матвее Сафонове, Александре Головине и Далере Кузяеве, а также о «кипрском короле» — Александре Кокорине. Об итогах их выступлений в уходящем сезоне — в материале «Известий».
Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция)
Дебютный сезон воспитанника «Краснодара» в европейском футболе можно смело назвать успешным. В условиях серьезнейшей конкуренции за место в воротах с чемпионом Европы Джанлуиджи Доннаруммой, Сафонову удалось добиться получения почти половины от игрового времени итальянца, что не может не радовать: 17 матчей во всех турнирах, 13 пропущенных голов и семь матчей «на ноль» (у Доннаруммы — 39 матчей, 39 пропущенных мячей и 11 «сухарей»).
Вклад Сафонова в нынешние успехи ПСЖ нельзя не заметить: главный тренер парижан, испанец Луис Энрике, выпустил россиянина в 10 матчах чемпионата французской Лиги 1, из которых команда проиграла только один — 3 мая против «Страсбура», когда вопрос с чемпионством уже был успешно закрыт. В трех случаях из оставшихся девяти Сафонов сохранял свои ворота в неприкосновенности.
В Лиге чемпионов, конечно, добиться Матвею большого количества игрового времени было очень трудно — все-таки в этом турнире ПСЖ встречает куда более сильное сопротивление, нежели на французских полях чемпионата, и поэтому тут Энрике доверяет более опытному Доннарумме. Хотя и тот, бывало, ошибался, что приводило наставника парижан к мысли о вратарской ротации и ставке на Сафонова. Матвей принял участие в двух матчах общего этапа ЛЧ: в первом — не пропустил от испанской «Жироны» (1:0), а во втором — пропустил всего один мяч от мюнхенской «Баварии» (0:1). В остальных случаях Сафонов слушал гимн Лиги чемпионов только со скамейки запасных.
Зато в другом кубковом турнире Сафонов стал основным и уже — полноценным творцом успеха. Речь о Кубке Франции, где Матвей уступил свое место партнеру по команде лишь в одном матче — в 1/16 финала против «Эспали» (4:2) сыграл третий вратарь ПСЖ, испанец Арнау Тенас. Во всех остальных матчах солировал наш голкипер. Вместе с ним парижане прошли «Ланс» (по пенальти), «Ле-Ман», «Стад-Бриошан», «Дюнкерк» и «Реймс» в финале. Справедливости ради, путь ПСЖ к трофею был довольно легким: лишь две команды на дистанции представляли Лигу 1 («Ланс» и «Реймс»); в остальных случаях — полный географический разброс: от второй до пятой лиги. Не без везения, конечно, но это не вина ПСЖ. Важно было прийти к титулу, одолев любого соперника, что они и сделали. И вдвойне приятно для нас, что одним из главных героев турнира стал российский футболист.
Три трофея за сезон (чемпионат, кубок и суперкубок Франции; 5 января ПСЖ обыграл «Монако» с Сафоновым в запасе и стал обладателем Суперкубка) — коллекции Матвея могут позавидовать многие его соотечественники. Но впереди, пожалуй, главный трофей — кубок Лиги чемпионов. Для его завоевания осталось сделать всего один шаг: обыграть миланский «Интер» в финале, который пройдет 31 мая. И если все сложится удачно для ПСЖ, то Сафонов станет пятым российским игроком в истории, ставшим обладателем главного клубного трофея Европы (после Игоря Добровольского, Владимира Бута, Дмитрия Аленичева и Дениса Черышева).
Александр Головин («Монако», Франция)
Седьмой сезон российского полузащитника Александра Головина в «Монако» получился не самым продуктивным лично для него. В начале и конце сезона Александра беспокоили травмы, из-за которых он пропустил 13 матчей чемпионата Франции, все два матча Кубка Франции (где монегаски вылетели уже во втором раунде — от «Реймса» по пенальти), а также ответную игру раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:3), где помощь россиянина была бы для «Монако» очень кстати (по сумме двух матчей португальцы прошли дальше).
По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» Головина заняло третье место и получило право выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон. Оказаться в призовой тройке было непросто: финишировавшие ниже «Ницца» и «Лилль» отстали от «Монако» всего на одно очко. Но со своей задачей-минимум команда австрийца Ади Хюттера справилась. И это можно назвать хорошим результатом, поскольку в последнее время «Монако» — далеко не завсегдатай главного клубного турнира Европы. В «головинскую эпоху» — всего два розыгрыша (в первом, в сезоне-2018/19, «Монако» не сумело преодолеть барьер группового этапа в квартете с «Атлетико» Мадрид, дортмундской «Боруссией» и бельгийским «Брюгге»).
Что касается личных достижений Головина в минувшем сезоне, то по статистике наблюдается небольшой спад (который в том числе обусловлен травмами): 29 матчей, три гола и одна голевая передача (1802 минуты на поле суммарно). В сезоне-2023/24 — 27 матчей и 6+6 по «гол+пас», и с большим количеством игрового времени (2336 минут). И по-прежнему ни одного трофея с «Монако»… Но конкурировать с ПСЖ во Франции, конечно, крайне сложно.
Далер Кузяев («Гавр», Франция)
Бывший полузащитник «Зенита» провел свой второй сезон во Франции. Он приехал в относительно слабую команду, но он сам признавался, что хотел играть, а не в первую очередь зарабатывать. Это, безусловно, вызывает уважение, но на деле всё не так радостно.
Кузяев был одним из лидеров последних сезонов в «Зените», и в «Гавр», основная задача которого — бороться за выживание, Далер тоже приходил с претензиями на роль незаменимого игрока стартового состава. В принципе, первый сезон в этом плане оправдал ожидания (30 матчей в Лиге 1, 2100 минут, два гола и две голевые передачи). А во втором сезоне наши ожидания традиционно стали нашими проблемами: 12 матчей, 564 минуты и один гол. После травмы, полученной в начале года, из-за которой Кузяев пропустил восемь матчей чемпионата, Далер засел в запас и больше в этом сезоне на поле не появлялся (последний раз Кузяев играл за «Гавр» в чемпионате 5 января — против «Марселя»).
Все, чем персонально запомнился Кузяев в этом сезоне, — это гол в ворота «Монако» Головина. Но если говорить об общекомандных результатах, то свою задачу «Гавр» выполнил — с трудом (в одно очко от зоны переходных матчей), но сохранил прописку в элите французского футбола. Только вот не факт, что Кузяев останется в команде на следующий сезон.
Александр Кокорин («Арис», Кипр)
На закате своей игровой карьеры Александр Кокорин выбрал быть счастливым на Кипре и стал живой легендой «Ариса». 34-летний нападающий, который уже провел 92 матча за кипрский клуб (и забил 33 мяча), недавно продлил контракт на еще один сезон-2025/26.
В «Арисе» Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Кипра (на 12-й секунде), в сезоне-2023/24 — чемпионом Кипра и лучшим игроком турнира, а в минувшем сезоне завоевал серебряную медаль. Что касается прошедшего сезона, то в нем Кокорин отметился 11 голами и девятью голевыми передачами в 30 матчах чемпионата и кубка страны. И главное, стал капитаном команды на постоянной основе.
Наверняка и в следующем сезоне Александр может себя проявить. А там уже, возможно, и завершит карьеру.
Алексей Михайлов