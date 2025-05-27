Хаби Алонсо рассказал, что он собирается делать со звёздным дуэтом Мбаппе — Винисиус

— Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. И не только Килиан и Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, два игрока, которые делают разницу, и мы должны выжать из них всё. Потому что если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим.