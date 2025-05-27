Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Хаби Алонсо рассказал, что он собирается делать со звёздным дуэтом Мбаппе — Винисиус

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о двух игроках мадридцев, Винисиусе Жуниоре и Килиане Мбаппе, в контексте их использования на поле.

Источник: Getty Images

— Есть ли у вас план, как сделать Винисиуса и Мбаппе совместимыми?

— Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. И не только Килиан и Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, два игрока, которые делают разницу, и мы должны выжать из них всё. Потому что если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим.

Но да, конечно, у меня есть идеи, как задействовать их вместе. Но до встречи с ними есть время. Я собираюсь использовать его, чтобы поработать над этой идеей и убедиться, что игроки её примут.

Такое общение и взаимопонимание относительно того, чего мы хотим и как правильно этого добиться, очень важно. Они игроки топ-уровня, — приводит слова Алонсо AS.

Напомним, официальное объявление о назначении Алонсо на пост главного тренера «Реала» было сделано вчера.