Хаби Алонсо рассказал, что он собирается делать со звёздным дуэтом Мбаппе — Винисиус

— Есть ли у вас план, как сделать Винисиуса и Мбаппе совместимыми?
— Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. И не только Килиан и Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, два игрока, которые делают разницу, и мы должны выжать из них всё. Потому что если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим.
Но да, конечно, у меня есть идеи, как задействовать их вместе. Но до встречи с ними есть время. Я собираюсь использовать его, чтобы поработать над этой идеей и убедиться, что игроки её примут.
Такое общение и взаимопонимание относительно того, чего мы хотим и как правильно этого добиться, очень важно. Они игроки топ-уровня, — приводит слова Алонсо AS.
Напомним, официальное объявление о назначении Алонсо на пост главного тренера «Реала» было сделано вчера.