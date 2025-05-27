Итоги и сенсации сезона для каждого клуба Ла Лиги. Здесь не только про «Барсу» и «Реал»

«Леганес» умудрился выиграть в гостях у «Барселоны», дома обыграл «Атлетико», а ещё до последнего бодался с «Реалом» и в Ла Лиге на «Бернабеу», и в четвертьфинале Кубка (оба матча «Мадрид» выиграл 3:2). А вот с соперниками поскромнее, с равными или близкими себе стабильно брать очки не удавалось. В концовке одержали три важные победы — во встречах с «Эспаньолом», «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом». Однако для сохранения места в Ла Лиге этого не хватило.