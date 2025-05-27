Четверо пострадавших в Ливерпуле находятся в тяжелом состоянии

ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. Четверо жертв наезда наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле до сих пор находятся в тяжелом состоянии, пишет газета Daily Mail.
«Четверо пострадавших по-прежнему в тяжелом состоянии, включая ребенка, который был одним из четырех человек, застрявших под автомобилем», — пишет издание.
В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержан. В полиции заявили, что следствие не считает наезд актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент. В результате инцидента пострадали 47 человек, 27 человек попали в больницу.