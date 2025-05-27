Четверо пострадавших в Ливерпуле находятся в тяжелом состоянии

В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержан. В полиции заявили, что следствие не считает наезд актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент. В результате инцидента пострадали 47 человек, 27 человек попали в больницу.