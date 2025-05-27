Президент «Наполи» поблагодарил Конте за работу и пожелал ему удачи

«Я должен обнять этого человека, потому что он принял команду, которая была на грани катастрофы, и совместными усилиями мы смогли укрепить ее. На определенном этапе ему пришлось обходиться без такой звезды, как Кварацхелия. Он сумел пройти через разные инциденты и травмы, работая с тем, что у него было, и используя не одну, а четыре или пять различных тактических систем. Он показал всему миру, что системы бесполезны, все, что вам нужно, — это отличное знание того, чем на самом деле является футбол. Так что для него, для человека, который привел нас к завоеванию второго скудетто за три года, я прошу аплодисментов», — заявил Де Лаурентис, слова которого приводит Football Italia.