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Президент «Наполи» поблагодарил Конте за работу и пожелал ему удачи

Президент «Наполи» Де Лаурентис поблагодарил Конте за работу и пожелал ему удачи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поблагодарил главного тренера футбольного клуба Антонио Конте за работу и пожелал ему и дальше добиваться успехов в профессиональной карьере.

23 мая «Наполи» стал чемпионом Италии, выиграв четвертый титул в своей истории. Позднее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Конте в ближайшее время покинет свой пост, а его место, вероятнее всего, займет экс-тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Также СМИ сообщали, что Конте вновь возглавит «Ювентус», который он тренировал с 2011 по 2014 год.

«Я должен обнять этого человека, потому что он принял команду, которая была на грани катастрофы, и совместными усилиями мы смогли укрепить ее. На определенном этапе ему пришлось обходиться без такой звезды, как Кварацхелия. Он сумел пройти через разные инциденты и травмы, работая с тем, что у него было, и используя не одну, а четыре или пять различных тактических систем. Он показал всему миру, что системы бесполезны, все, что вам нужно, — это отличное знание того, чем на самом деле является футбол. Так что для него, для человека, который привел нас к завоеванию второго скудетто за три года, я прошу аплодисментов», — заявил Де Лаурентис, слова которого приводит Football Italia.

«Я желаю Конте дальнейших успехов в его профессиональной жизни. Он человек, который заслуживает уважения и успеха, потому что ежедневно прикладывает усилия. Спасибо, Антонио!» — добавил президент «Наполи».

Конте 55 лет. Он возглавил «Наполи» в июле 2024 года. Ранее специалист тренировал итальянские «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус» и «Интер», а также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Он трижды выигрывал скудетто с «Ювентусом», по разу — с «Интером» и «Наполи». Становился чемпионом Англии в составе «Челси».