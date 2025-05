Алхазов: уникальный год — выигрывают «Тоттенхэм», Кейн, Сон, «Ньюкасл», «Пэлас», «Болонья»

И мы впервые за 17 лет услышали, как фанаты «Тоттенхэма» поют We Are the Champions группы Queen. А это, друзья, дорогого стоит. Вероятно, мы скоро полетим на Марс, у всех разгладятся морщины, найдут лекарства от многих-многих болезней. Раз побеждает «Тоттенхэм», раз выигрывает Гарри Кейн, Сон Хын Мин получает свой трофей, «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Болонья» — уникальный год не только для английского футбола.