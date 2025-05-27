Алхазов: уникальный год — выигрывают «Тоттенхэм», Кейн, Сон, «Ньюкасл», «Пэлас», «Болонья»

«Тоттенхэм» Постекоглу выиграл по конспектам Жозе Моуринью и Диего Симеоне. А эти люди знают, что трофеи не пахнут. Постекоглу ещё полгода назад понял, что для клуба, который не брал трофеев 17 лет, действительно — чашки и победы в таких турнирах не пахнут. Можно его сколько угодно ругать за отказ от своего футбола, за отказ от романтики, но Постекоглу всё-таки харизматик и опытный. Он — тёртый калач и знал, на что идёт. Он минимизировал риски и закрылся против «Манчестер Юнайтед». Когда Постекоглу выпускает третьего защитника — значит, что-то в этом мире не так. Но для «Тоттенхэма» всё прошло как надо.