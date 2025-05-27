Игорь Колыванов: Александру Головину нужно уезжать, «Монако» и Лига 1 ему приелись

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.