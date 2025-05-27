Дэвид Уэбб, помощник главного тренера сборной Грузии, делает акцент не только на непредсказуемости Хвичи, но и на его трудолюбии: «Говорят, что некоторые суперзвёзды не демонстрируют должную трудовую этику. Это не про Квару. К примеру, после тренировки в сборной он остаётся на поле и занимается тем, что ему нравится. Мы его об этом не просим. Хвича делает всё по собственному желанию. Он отрабатывает стандарты, удары, играет один на один с соперником. Ничего особенного, просто оттачивает основы своего мастерства. Квара делает это не для галочки, он всегда был таким. Хвича очень сосредоточен на процессе. Он подвижен, потому что у “ПСЖ” нет постоянной “девятки”. Хвича может свободно перемещаться между линиями, подбирать мяч в разных зонах. Он очень опасен. Его трудно предугадать».