«Кайрат» выступил с заявлением по главному тренеру

Алматинский «Кайрат» выступил с официальным заявлением по главному тренеру команды Рафаэлю Уразбахтину, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинский «Кайрат» выступил с официальным заявлением по главному тренеру команды Рафаэлю Уразбахтину, передают Vesti.kz.

«Футбольный клуб “Кайрат” заявляет, что опубликованная рядом СМИ информация, касающаяся главного тренера, не соответствует действительности.



Рафаэль Уразбахтин продолжает работу в своей должности, и клуб всецело доверяет ему.



Подготовка к матчу против ФК “Актобе” осуществляется в плановом режиме», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Уразбахтин может быть уволен после гостевого матча против «Актобе» в рамках 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Подробности — читайте здесь.



Напомним, Кайрат«идет на серии из трех поражений в мае — проиграли “Елимаю” и “Окжетпесу” в КПЛ, а также “Ордабасы” в Кубке Казахстана.



После десяти туров алмататинский клуб занимает третье место в турнирной таблице, уступая “Актобе” и “Астане”.



Стали известны соперники “Кайрата” в Лиге чемпионов.

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