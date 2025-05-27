В «Манчестер Юнайтед» специалист по языку тела зарабатывал £ 175 тыс. — The Athletic

Этот специалист зарабатывал £ 175 тыс. в год. Сотрудничество принесло свои плоды: «МЮ» выиграл серии пенальти в матчах с «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ковентри Сити». Победа над небесно-голубыми вывела манкунианцев в финал Кубка Англии, который они выиграли. Клуб вышел в еврокубки и смог за счёт этого дохода оправдать работу специалиста.