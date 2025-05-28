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«Барселона» продлила контракт с 17-летним вундеркиндом

Каталонская «Барселона» подписала новый контракт с испанским полузащитником Ламином Ямалем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

По официальной информации, трудовое соглашение между клубом и 17-летним вингером заключено до 2031 года. Ямаль подписал документы в офисе клуба в присутствии президента «Барселоны» Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсты и спортивного директора португальца Деку.

28 октября 2024 года Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года. В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании.